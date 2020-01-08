أرقام البطاقات الرابحة في يانصيب معرض دمشق سحب راس السنة 2020

تعتبر مسابقات اليانصيب فرصة لتغيير الحياة، بشكل مفاجئ من مستوى لمستوى أعلى، أو ربح مبلغ نقدي، قد يغيّر من ظروف العديدين، وبذلك كان البحث غير المسبوق على نتائج اليانصيب، في بداية العام الجديد 2020.

وتم الإعلان رسمياً عن نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي إصدار رأس السنة 7 يناير 2020، وأصبح متاح أمام جميع المشاركين الإستعلام عن أرقام البطاقات الرابحة بكل سهولة ويسر.

وبرغم من إعلان نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي مساء أمس الثلاثاء الموافق 7 كانون الثاني، إلا أن عملية البحث مازالت مستمرة وقائمة، وذلك لزيادة أعداد أرقام البطاقات الفائزة التي وفرها معرض دمشق لهذا الإصدار وبمناسبة الإحتفال برأس السنة الميلادية.

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ويتم السحب على الأرقام الفائزة في السحب الأسبوعي الذي يجري على الهواء مباشرة من خلال البث المباشر على قناة التلفزيون السوري الفضائية، كما يتم الإعلان مع شفافية كاملة أمام الجميع.

ويمكن لأي شخص المشاركة في سحب اليانصيب السوري لمعرض دمشق الدولي، عن طريق شراء التذاكر المتاحة في منافذ المعارض على مستوى العاصمة السورية دمشق و ادخال رقم البطاقة لفحص النتيجة.

تجدر الإشارة إلى أن معرض دمشق الدولي هو أحد أهم المعارض التي يمكن من خلالها تحقيق المزيد من الأحلام، حيث بقيت مستمرة حتى عام 2011 حينما بدأت الحرب في سوريا وبدأ التدمير في الوصول إلى ريف دمشق.