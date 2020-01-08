تراند اليوم : سما المصري بالقصير: أنا شحاتة ومعفنة – فيديو

سافرت الرقاصة المصرية، سما المصري إلى باريس، لترفه عن نفسها ولتمضي بعض القت في الدول الأوروبية، وخلال انتقالها من باريس إلى أمستردام تأخر القطار، وانتظ بملابسها القصيرة في المحطة ليوم كامل، وقالت إن التكييف معطل أيضًا.

عرض لهجوم كبير لأنها صورت نفسها كل الوقت على الأرض، وطلبت من الكل بعد التحدث مجددًا عن مصر ومحطات القطار، إن كانت نفس المشكلة حدثت في باريس.

وقالت: للمحدثين اللي عمالين يقولوا ياااي بيئه وقاعده على الأرض ماتعيش عيشه اهلك يامعفن انت وهو وهي..احنا من الأرض وهنرحع للأرض يااخويا منك له لها….بلاش احداث باه وعيشوا عيشه اهاليكم…ودا كان أول يوم ليا لما رحت اركب القطر من محطه باريس الي امستردام وكنت باضحك ومنشكحه ع الاخر.