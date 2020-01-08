تراند اليوم : رولا يموت تتباهي بصدرها في بيت الله، سما المصري منبطحة وكلينك كشفت المستور – صور

بعد غياب دام لأيام، ظهرت المغنية اللبنانية رولا يموت التي نشرت صورة أرفقتها بتعليق جاء فيه: (بحبكم واشتقت لكم كثيرا، أنا أنثى#آه منك يا رولا… قريبا).

رولا تغيرت ملامحها، بسبب زيادة وزنها، كما أظهرت صدرها كالعادة الأمر الذي نال إعحاب فانزها الذين يعتبرون أنفسهم عبيدا لها.

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ميريام كلينك، أيضا أشعلت مواقع التواصل الإجتماعي، بمجموعة صور ظهرت من خلالها بمايوهات مختلفة الالوان والأشكال، كشفت معظم مفاتنها وجعلت متابعيها في حالة هيجان.

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أما الراقصة، سما المصري، فصورها تفتقد لأي نوع من الجمالية أو الإثارة، فكل ما تجيده هو الإنبطاح على السرير، ومشهد السيلوليت على جسمها يثير الإشمئزاز.

نذكر أن أخبارًا تم تداولها عن قيام رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ بتوجيه دعوة رسمية للفنانة اللبنانية الاستعراضية المشهورة بلقب (ملكة الإغراء)،رولا يموت، بهدف إحياء حفلها في جدة وأيضًا للمشاركة في مهرجان الأزياء في مدينة الطائف.

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وبحسب تقارير صحفية، أعربت رولا يموت عن فرحتها لزيارة السعودية قائلة: (لا يمكنك أن تتصور كيف اختلجت مشاعري عندما أدركت أن هيئة الترفيه في السعودية وجهت دعوة لي لزيارة المملكة.. هذا البلد بشعبه الطيب الودود كما أنني ضمن عدد آخر من الفنانين العرب سنتشرف بلقاء الأمير محمد بن سلمان والحضور في ضيافته).

سليمان البرناوي-الجزائر