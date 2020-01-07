شاهد: أول تعليق للفنانة نانسي عجرم عقب إخلاء سبيل زوجها

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي،اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو للفنانة اللبنانية نانسي عجرم عقب اخلاء سبيل زوجها الدكتور فادى هاشم.

وقالت الفنانة اللبنانية نانسي عبر حسابها على موقع التدوينات تويتر، "بشكر كل شخص اطمن عني وعن عائلتي، الله لا يجرب حدا وما يحط حدا بهيك تجربة صعبة، ويبعد عنكن وعن عائلاتكن كل خطر"

وذكرت وسائل إعلام لبنانية ان فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم تقرر إخلاء سبيله بعد التحقيق معه في حادثة مقتل لص اقتحم منزل الفنانة اللبنانية يوم الأحد الماضي، بضمان سند الإقامة مع صدور قرار بمنعه من السفر لحين انتهاء التحقيقات.

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وقد أمرت القاضية عون بالتحقيق مع فادي الهاشم في أحد مراكز الشرطة بلبنان، ومن ثم تم نقله إلى مستشفى الحياة وقضى بها ليلة الأحد والاثنين.

يشار إلى أن نهاد الهاشم شقيق زوج الفنانة نانسي عجرم كشف كواليس جديدة لما حدث، وأوضح نهاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن" على قناة "العربية - الحدث"، أن فادي تعرض لارتفاع في ضغط الدم أمس خلال احتجازه، مما اضطرهم لنقله للمستشفى، لكنه الآن أصبح أفضل، ومن المقرر أن يعرض اليوم على قاضي التحقيقات للإدلاء بأقواله، مشيرا إلى أن شقيقه بحاله نفسية مضطربة إلى حد ما بعد ما حدث.

وعن كواليس الواقعة، قال نهاد إنه في تلك الليلة كان برفقة أسرته في منزل نانسي، وكان من المقرر أن يظلوا معهم حتى اليوم التالي، لكنهم غادروا في النهاية، وما إن وصلوا منزلهم حتى علموا بما حدث، فعادوا على الفور، لافتا إلى أن الكاميرات كشفت عن وجود السارق منذ أن كانوا متواجدين بالمنزل وكان يشاهدهم من الأعلى، منتظرا مغادرة الجميع حتى يتمكن من فعل ما يريده.

جدير بالذكر أن فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة بلبنان قد تعرضت للاقتحام فجر أمس، من قبل أحد الأشخاص ويدعى محمد حسن موسى، سوري الجنسية، بغرض السرقة.