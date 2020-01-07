هذا هو مصير زوج نانسي عجرم

أصبح مصير فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عقب القبض عليه لإطلاقه النار علي مقتحم منزلهم، محل اهتمام العديد من متابعي والجمهور الفنانة.

وكشف برنامج "et بالعربي" في تقرير تم إذاعته في حلقة ، أنه من المقرر أن يظل فادي الهاشم في قسم الشرطة لحين الانتهاء من التحقيقات؛ نظرا لأن غدا عطلة رسمية بلبنان، وسيتم استئناف التحقيق يوم الثلاثاء.

وأكد جيجي لامار مدير أعمال نانسي عجرم، أن زوجها بخير ولكنها مجرد إجراءات قانونية، مشيرا إلى أن الفنانة نانسي عجرم بخير، ولكن يوجد جرح بالقدم نتيجة شظايا السلاح، ولكن طمأن الجمهور على صحتها، وخلال التقرير تم تصوير آثار المواجهة وحدوث كسر بزجاج إحدي شرفات المنزل من آثار إطلاق النار.

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وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام أن شابا من التابعية السورية (مواليد العام 1989)، دخل ملثما إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة.

وأضافت الوكالة: "لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم، فعمد إلى إشهار مسدسه في وجهه، فحصل إطلاق نار متبادل، ما أدى إلى مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية".

يذكر أن منزل الفنانة نانسي عجرم تعرض للاقتحام من قبل سارق مسلح، عندما حاول التسلل داخل غرفة أطفالها أطلق عليه زوجها فادي الهاشم الرصاص مما تسبب في وفاته.