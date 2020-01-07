شاهد: الصورة الأولى لنانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم بعد الإفراج عنه

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، بصورة للفنانة اللبنانية بالفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم، في أول إطلالة إعلامية لهما بعد الإفراج عن الهاشم.

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وذكرت وسائل إعلام لبنانية ان فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم تقرر إخلاء سبيله بعد التحقيق معه في حادثة مقتل لص اقتحم منزل الفنانة اللبنانية يوم الأحد الماضي ، بضمان سند الإقامة مع صدور قرار بمنعه من السفر لحين انتهاء التحقيقات.

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وقد أمرت القاضية عون بالتحقيق مع فادي الهاشم في أحد مراكز الشرطة بلبنان، ومن ثم تم نقله إلى مستشفى الحياة وقضى بها ليلة الأحد والاثنين.

وعبر الآلاف من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي عن تضامنهم مع الفنانة نانسي عجرم، وكتب ناشط يدعى سعد حريري : "تفيد المعلومات الأولية أن سارق فيلا نانسي عجرم من الجنسية السورية ولحظة تسلله بهدف السرقة تصدّى له زوجها الدكتور فادي الهاشم فأشهر السارق مسدسه بوجهه وحصل تبادل لإطلاق النار بين الإثنين".

جدير بالذكر أن فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة بلبنان قد تعرضت للاقتحام فجر أمس، من قبل أحد الأشخاص ويدعى محمد حسن موسى، سوري الجنسية، بغرض السرقة.