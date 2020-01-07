تنبؤات ميشال حايك ٢٠٢٠ تثير الجدل وفاة نجوى قاسم واغتيال قاسم سليماني

أثارت توقعات ميشال حايك للعام الجديد 2020 جدلا واسعا، في الوطن العربي، بعد وقوع عدد من الحوادث التي لمّح لها الحايك كجزء من تنبؤات العام الجديد.

جاء ذلك خلال استضافته على شاشة MTV اللبنانية، حيث ربط جمهور حايك وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى القاسم، بتوقعاته وأن "وجهاً لبنانياً في الإمارات سيتصدر الأخبار"، إذ توفيت الإعلامية في قناة العربية عن عمر يناهز الـ51 في دبي الخميس 2 يناير/كانون الثاني.

وتكهن حايك في نفس المقابلة، بمخاوف تحيط ب قاسم سليماني ، إذ قال "قاسم سليماني يوسع دائرة الخوف حوله ومنه وعليه"، أمّا بالنسبة إلى العراق، فتوقع حايك: "غليان في مطارات العراق".

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وأقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، بقصف من طائرة أمريكية قرب مطار العاصمة العراقية بغداد، فجر الجمعة الماضية.

وتميزت توقعات ميشال حايك بكونها سلبية في معظمها وتنذر بأحداث مرعبة تطال لبنان والمنطقة العربية.

وقال إنّ لبنان سيشهد تغييرات صادمة ووصف سنة 2020 بـ"دير الصليب" وبـ"الجنون". وأضاف، أنّ الدساتير والقوانين برسم التعديل والتغيير، وأنّ الزواج المدني سيكون مسموحاً في منطقة وممنوعاً في منطقة ثانية، وأنّ مساحة لبنان ستتبدل، وكذلك النشيد والعلم سيشهدان تغييرات.