تراند اليوم : شاهد: فيديو فضيحة الفنان محمد عبد الجبار تثير جدلا واسعا في العراق

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، بمقطع فيديو للفنان العراقي محمد عبد الجبار، مما أثار جدلا واسعافي العراق.

وواجه الفنان العراقي عبد الجبار صعوبات من أساتذة الفن في ذلك الوقت حيث لم يكن أحد يستطيع الدخول إلى عالم الغناء لأن الغناء كان له معنى وكانت هناك لجان والتحكم في الأغاني

وفي وقت سابق، قال الفنان ان الفن العراقي يواجه اليوم الانحدار بسبب عدم السيطرة عليه، مشيرًا إلى أن اختيار أسوأ الكلمات وأحيانًا لا يكون لها معنى.

وأشار عبد الجبار إلى أن يتم توجيه الأغاني فقط إلى المراهقين، للتفاعل معها وتصويرها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

بالنسبة للأغاني التي قدمها مع زملائه الفنانين، أوضح الفنان عبد الجبار أن أغانيهم تظل راقية لأنها تحتوي على كلمات دقيقة تدخل إلى القلب وموسيقى رائعة تؤثر على المستمع فقط.

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وأكد الفنان العراقي أنه لم يندم على أي عمل قام به، لأنه عندما يقوم بعمل يحبه ويختاره عن قناعة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأي شخص أن يفعل أفضل من حبه لبلده، أنا أعتبر ذلك أكبر شيء قدمته.

وكان ظهوره على المسرح في عام 2000، وكان متحمسًا للموسيقى وكان متأثرًا جدًا بالفنانين الكبار مثل كاظم الساهر، ناظم الغزالي وغيرهم.

والفنان محمد عبد الجبار هو مغني عراقي موهوب من مواليد (1970، في مدينة بغداد) ويقيم حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.