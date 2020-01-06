رسائل تهنئة عيد القيامة المجيد 2020

يحتفل المسيحيون بعيد القيامة الذي يعتبر من اهم الاعياد عندهم، حيث يبحث الكثير عن رسائل وعبارات تهنئة عيد الميلاد المجيد 2020لتهنئة أحبائهم وجيرانهم وأصدقائهم.

ويشارك الجميع في احتفال عيد الميلاد المجيد في الكنائس وذلك لعظمة هذا العيد مقارنة ببقية الأعياد، حيث بعيد الفصح المجيد يشارك المسيحيين ذكرى قيام المسيح من الموت بعد صلبه بثلاث أيام متتالية وصعوده إلى السماء.

وتستعرض لكم وكالة سوا الاخبارية أجمل عبارات التهنئة بعيد القيامة المجيد 2020، ومع بداية الساعات الأولى من السابع من يناير سوف يقبل الجميع على مشاركة أجمل الرسائل.

يوم الحد.. قالوا النهاردة ليلة عيد قيامة الفادى . قولت اعيد على الناس

باقة ورد من اجمل بستان.. واحلى ما فى العيد قيامة يسوع الحنان

يا ملائكة السماء زوريهم.. وقبل الناس فرحيهم.. وبعيد قيامة يسوع هنيهم

من بستان يسوع وريحانه أهديك الورد بكل الوانه واهنيك بالعيد قبل اوانه

الشمس ترسل حبا ذهبيا والقمر يرسل حبا فضيا أما يسوع المسيح بقيامته يرسل لك حبا أبديا

الحجر مرفوع.. القبر مفروغ.. والمريمات ماشية بكل خشوع.. والملايكة بتهلل وتسبح معلنة قيام الرب يسوع

قمنا من نومنا مشتاقين قلنا نصبح على الغاليين ونقوللهم كل سنة وانتم طيبين

Advertisements

قبل رن الأجراس وقبل بدأ القداس جيت اهنىء أغلى الناس وأقوللهم كل عام وأنتم بخير

يا عسل حبيت اهنيك وادعى ربى يخليك وفى العيد يرضيك وينور بالفرح لياليك

كلام فى كلام ..ليك يا اجمل انسان …كل سنة وانت … فى احضان يسوع متصان

خير وحب وفرحة قلب.. ونعمة رب وعيد سعيد… يا اطيب قلب

ممكن حد تانى يحبك .ويكون من اجلك جريح. لكن مهما يحب. مش هيحبك حب المسيح

عين ربنا شيفاك وبأيده ماشى معاك وقلبه يشتاق سكناك

قبل مايرن تليفونك برسالة قولت احلى رسالة توصلك تهنيك بعيد القيامة .اخرستوس انيستى اليثوس انيس المسيح قام ..بالحقيقة قام.

قبل ماترن الاجراس قولت احلى اجراس من قبر القيامة تهنئ الحبايب.. بعيد القيامة المجيدوتقولهم المسيح قام بالحقيقة قام. يا ابناء الفادى الامين.

تجدر الاشارة ال ان المسيحيون يحتفلون بعيد الميلاد الذي يعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس حيث يقوم بتهنئة أحبائهم وجيرانهم وأصدقائهم.