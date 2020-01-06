شاهد: أوّل تعليق للفنانة نانسي عجرم بعد محاولة سرقة منزلها

تناقلت العديد من وسائل الاعلام اللبنانية اليوم الاثنين، مقطع فيديو للفنانة نانسي عجرم في أول تعليق لها بعد محاولة سرقة منزلها ومقتل السارق المسلّح.

وعلقت الفنانة الاماراتية احلام الشامسي ، على حادثة سرقة فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في منطقة نيو سهيلة كسروان اللبنانية.

وقالت أحلام في تغريدة لها على حسابها في "تويتر"، "الف الحمد لله على السلامة يا اطيب قلب يا حبيبتي يا نانسي وسلامه زوجك وبناتك حبايبي ربي يحميكم".

Advertisements

وأضافت: "ما بتستاهلي الا الخير والحمد لله انكم كنتوا موجودين بالبيت مع البنات والله قريت الخبر احس قلبي يغلي استودعتكم الرحمن".

وأكدت مصادر إعلامية إن شاب سوري الجنسية يبلغ من العمر 31 عاما، اقتحم فيلا نانسي عجرم من أجل سرقتها، قبل أن يتصدى له زوجها الدكتور الهاشم بالسلاح الناري بعد أن هدد بقتل بناتها.

وأشارت المصادر إلى أن عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية حضرت إلى فيلا نانسي عجرم مكان وقوع إطلاق النار، وفتحت تحقيقا من أجل الكشف عن ملابسات ما حدث في نيو سهيلة كسروان.

وعبر الآلاف من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي عن تضامنهم مع الفنانة نانسي عجرم، وكتب ناشط يدعى سعد حريري : "تفيد المعلومات الأولية أن سارق فيلا نانسي عجرم من الجنسية السورية ولحظة تسلله بهدف السرقة تصدّى له زوجها الدكتور فادي الهاشم فأشهر السارق مسدسه بوجهه وحصل تبادل لإطلاق النار بين الإثنين".