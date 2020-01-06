بعد نانسي عجرم: الفنانة مي مطر تتعرض للسرقة في لبنان

ذكرت وسائل إعلام في لبنان اليوم الاثنين ان الفنانة مي مطر تعرضت لعملية سرقة بعدما هاجم مجهول سيارتها في منطقة كسروان في جبل لبنان ، حيث يأتي هذا الحادث بعد يوم واحد من سرقة منزل الفنانة نانسي عجرم.

وفي التفاصيل، فإن مجهولا أقدم على مهاجمة سيارة مي، أثناء توجهها إلى منزل والدتها في منطقة ذوق مكايل بصحبة ابنها صباح اليوم، وسرق أموالا من حقيبتها وترك السيارة وفر إلى جهة مجهولة.

وروت الفنانة اللبنانية، أنها لاحظت في البداية أن هناك سيارة تطاردها، فحاولت تضليلها عبر الدخول في طرق فرعية، إلا أن سائق السيارة غافلها، وقطع عليها الطريق من الجهة المقابلة، وترجل مسرعا من سيارته وتقدم باتجاه سيارتها و فتح الباب، وناداها باسمها طالبا منها الخروج من السيارة، عندها تمكنت مي من إخراج ابنها والركض باتجاه الأحراج حيث اختبأت ثم اتصلت بعائلتها.

وأضافت مطر أنه عند حضور العائلة إلى المكان، تبين أن السارق سرق المبلغ الموجود في حقيبتها وفر تاركا السيارة.

ولفتت مي إلى أن "لهجة السارق مجهول الهوية، غريبة، تدل ربما على أنه من شمال لبنان أو سوري الجنسية"، وفق تعبيرها.

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وكانت الوكالة الرسمية في لبنان أفادت في وقت سابق بأن شخصا ملثما دخل فجر الأحد إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في منطقة نيو سهيلة-كسروان بقصد السرقة، وتبادل إطلاق النار مع زوج الفنانة الدكتور فادي الهاشم، ما أدى إلى مقتل السارق وتعرضها لإصابة بسيطة في ساقها.

وكشفت ماغالي فاضل مديرة أعمال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، مساء اليوم الأحد، تفاصيل حادثة سرقة منزل نانسي، والتي انتهت بإصابتها ومقتل السارق على يد زوجها فادي الهاشم.

وأوضحت فاضل في مقابلة مع قناة الجديد، أن نانسي عجرم أصيبت في قدمها بشظايا رصاص خلال إطلاق زوجها الرصاص على السارق ما أدى لمقتله.

وأصدر القضاء اللبناني، قرارا بتوقيف زوج الفنانة نانسي عجرم، فادي الهاشم، لقيامه بإطلاق النار، وقتل سارق، تسلل إلى منزله في قضاء كسروان.

وأوردت وكالة الأنباء اللبنانية، أن المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، أصدرت قرار التوقيف، لاتخاذ الإجراءات القانونية.