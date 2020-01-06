أصالة نصري تُعلن رسمياً انفصالها عن طارق العريان لهذا السبب

أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري انفصالها بشكل رسمي ونهائي عن زوجها الفنان والمخرج طارق العريان.

وقالت نصري في منشور لها على حسابها في "انستغرام"، إنها انفصلت بشكل نهائي عن والد ابنيها "آدم وعلي"، مُضيفة عبارة "بكل الحزن والأسف"، كما طالبت الجمهور بعدم الخوض في التفاصيل مراعاة لمشاعر ابنيها، مؤكدة التزامها الكبير لعائلتها وأطفالها بالإضافة لعملها الذي تحبه.

ويأتي إعلان نصري هذا بعد أشهر من الجدل حول انفصالها عن زوجها بسبب خيانته لها مع فنانة أخرى، وتواجده المستمر في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من جميع الإشارات التي أكدت انفصالها سواء من خلال منشوراتها المليئة بالحزن، وبكائها على المسرح عند غنائها عن الخيانة، حاولت أصالة التزام الصمت والهروب من مروّجي الأخبار التي تحدثت عن انفصالها أو تعرضها للخيانة.

ومن جانبه، ظهر العريان في أكثر من مناسبة عامة بدون خاتم الزواج الخاص به، لكنه هو الآخر التزم الصمت ولم يتحدث عن تفاصيل علاقته بزوجته لا بالتأكيد ولا بالنفي.

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وبقيت قضية طلاق أصالة حديث المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي لفترة طويلة، وانشغل رواد السوشال ميديا بتحليل تصرفات أصالة والعريان، إذ حاولوا الحصول على تأكيد رسمي بانفصالهما.

وأثار التزام أصالة والعريان الصمت وعدم إعلانهما الأمر بشكل رسمي حالة من الفضول وتساؤلات عديدة مع مرور الوقت، فالبعض قال إنهما يسعيان لحل الخلافات بينهما لإنهاء الجدل، ليأتي هذا التصريح الرسمي اليوم للفنانة السورية ويؤكد أن علاقتها بزوجها وصلت إلى نهايتها بشكل رسمي، وأن الانفصال أصبح حقيقيًا ونهائيًا. وفقاً لما أورده موقع "فوشيا"

فيما لم يتم الكشف بعد عن أسباب هذا الخلاف والانفصال، لتبقى الخيانة هي السبب "شبه المؤكد"، خاصة أن العريان يقيم منذ فترة في أمريكا ولم يتواجد في أي صور جديدة مع أبنائه "آدم وعلي".

وربما التزام العريان الصمت وعدم تعليقه على الموضوع حتى اللحظة، يعدّ تمهيدًا لإعلان ارتباطه بامرأة أخرى، أو أنه سيحاول مصالحة أصالة وإنهاء خلافاتهما.

يذكر أن اختيار أصالة لهذا الوقت لإعلان انفصالها، قد أثار تساؤلات بين جمهورها العريض في الوطن العربي، خاصة أنها كانت على علاقة طيبة بزوجها، إذ لم تتردد في التعبير له عن حبها مرارًا وأمام الملأ خلال السنوات الماضية.