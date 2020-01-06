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تراند اليوم : سما المصري شبه عارية وتعليق جنسي سعيدة به – صورة

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نشرت الرقاصة المصرية صورة من البث المباشر على إحدى صفحاتها على السوشيال ميديا، وجاءت أغلبية التعليقات جنسية كالعادة، وهذه التغريدات تجعل منها سعيدة أو قد ترى نفسها مرغوبة.

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ظهرت بقميص نوم شفاف، وشبه عارية، وظهرت السوتيان، وكتب أحدهم لها: “سؤال هو إيه اللي محطوط ورا القميص سفنج ولا مطاط”

سما تطل بشكل يومي من خلال صفحاتها، وتتلقى نسبة مشاهدة لابأس بها، وتعتقد أنها محبوبة، لكنها نسيت أنها تقدم جسدها للمكبوتين جنسيًا والذين ينتظرونها لإشباع رغباتهم.

سما المصري شبه عارية
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