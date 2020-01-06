تراند اليوم : هيفا تدافع عن نانسي عجرم وتطالب بترحيل السوريين

لم تكن بداية العام 2020 خيرًا على النجمة اللبنانية نانسي عجرم وعائلتها، بعد تسلّل لص من التبعية السورية إلى المنزل في كسروان محاولًا سرقة الأموال والمجوهرات، فشعر الدكتور فادي الهاشم بحركة وحين شاهده المجرم رفع بوجهه المسدس.

اقرأ: سوري يعتدي على منزل نانسي عجرم وزوجها يقتله

وحين دخل اللص الى غرفة بنات فادي الهاشم، جنّ جنونه وتحول إلى ذئب كاسرٍ فأخذ مسدسه وأطلق النار على المجرم الذي بادر بإطلاق النار بداية وكاد يصيب فادي لولا لم يخفض رأسه.

اقرأ: غادة عون توقف زوج نانسي عجرم!

فادي الهاشم ليس مجرمًا وأي أب بمكان فادي لكان فعل ما فعله، وأثبت أنه رجل وليس ذكرًا.

Advertisements

نانسي عجرم منهارة ومتعبة بعد الجريمة – فيديو

النجمة اللبنانية هيفا وهبي دافعت عن نانسي، ودعمتها مع زوجها البطل، وقالت: “‏الف حمدلله على سلامتك حبيبتي ⁦‪‬⁩انتي وعيلتك وزوجك البطل يحميكم الرب من كل شر”

وتابعت: “ويا ريت كل هالاشكال المجرمة يفلوا بقى من لبنان”

هيفا لم تدافع فقط عن فادي الهاشم وكيف قتل المجرم، بل أيضًا طالبت بترحيل كل سوري مجرم، او لبناني او أي شخص يحمل جنسية وفي دمه يجري القتل والسرقة.

تغريدة هيفا كانت الأجرأ من بين كل تغريدات النجوم، لان ما حصل مع نانسي اليوم، قد يحصل في أي منزل آخر.