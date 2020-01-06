القبض على مذيعة سابقة في MBC ظهرت بفيديو فاضح مع خالد يوسف

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على الإعلامية رنا هويدي ، مذيعة سابقة في MBC ، بتهمة التورط بمقطع جنسي في قضية الفيديوهات الإباحية للبرلماني خالد يوسف ، وذلك في مطار القاهرة الدولي أثناء محاولتها الهرب إلى خارج البلاد .

وقد جاء قرار القبض على الإعلامية المصرية بناءً على أمر من النيابة العامة بإحضارها بعد أن تم التأكد من أنها هي من تظهر خلال أحد المقاطع الفاضحة المتعلقة بالقضية الشهيرة ، حيث تم تحرير محضر بحقها وضبط مبلغ مالي بحوزتها ، وتم إخطار النيابة المختصة بأخذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات

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ويأتي ذلك بعد قرار النيابة العامة سجن الممثلتين منى فاروق وشيماء الحاج والمحامية وسيدة الأعمال منى الغضبان بالإضافة للراقصة كاميليا على خلفية تورطهم في قضية الفيديوهات الإباحية الفاضحة مع المخرج خالد يوسف .

لتكون الإعلامية المصرية الشابة رنا هويدي المتورطة الخامسة في القضية الشهيرة التي شغلت الرأي العام المصري والعربي خلال الفترة الماضية .

مراسلون – أخبار الفن