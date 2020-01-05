فيديو يوضح تفاصيل سرقة منزل نانسي عجرم وكيف أصيبت بالرصاص

كشفت ماغالي فاضل مديرة أعمال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، مساء اليوم الأحد، تفاصيل حادثة سرقة منزل نانسي، والتي انتهت بإصابتها ومقتل السارق على يد زوجها فادي الهاشم.

وأوضحت فاضل في مقابلة مع قناة الجديد، أن نانسي عجرم أصيبت في قدمها بشظايا رصاص خلال إطلاق زوجها الرصاص على السارق ما أدى لمقتله.

ودخل شخص ملثم إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في "نيو سهيلة كسروان"، بهدف السرقة، مدججا بمسدس تمكن بواسطته من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين للمنزل.

وما إن أشهر السارق المسدس الذي تبين فيما بعد أنه مزيف، حتى أخاف الحراس ودخل المنزل، ولم يتمكن زوج نانسي من إبعاد السارق رغم التفاوض معه، ومحاولة إقناعه بأخذ المال والانصراف.

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وواصل السارق طريقه إلى غرفة تنام فيها بنات الفنانة نانسي، مهددا بقتل من يعترض طريقه، وعندما ألحّ على التوجه الى غرفة البنات، حاول زوج نانسي ثنيه عن ذلك.

وفي هذه اللحظة، أطلق زوج الفنانة النار على السارق ما أدى إلى مقتله على الفور، وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة.

وأصدر القضاء اللبناني، قرارا بتوقيف زوج الفنانة نانسي عجرم، فادي الهاشم، لقيامه بإطلاق النار، وقتل سارق، تسلل إلى منزله في قضاء كسروان.

وأوردت وكالة الأنباء اللبنانية، أن المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، أصدرت قرار التوقيف، لاتخاذ الإجراءات القانونية.