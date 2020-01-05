أحلام تُعلق على حادثة سرقة فيلا نانسي عجرم

علقت الفنانة الاماراتية احلام الشامسي، اليوم الأحد، على حادثة سرقة فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في منطقة نيو سهيلة كسروان اللبنانية.

وقالت أحلام في تغريدة لها على حسابها في "تويتر"، "الف الحمد لله على السلامة يا اطيب قلب يا حبيبتي يا نانسي وسلامه زوجك وبناتك حبايبي ربي يحميكم".

وأضافت: "ما بتستاهلي الا الخير والحمد لله انكم كنتوا موجودين بالبيت مع البنات والله قريت الخبر احس قلبي يغلي استودعتكم الرحمن".





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ويذكر أن فيلا نانسي عجرم تعرضت الليلة الماضية للسرقة علي يد شاب سوري، اقتحم الفيلا وجرى تبادل لإطلاق النار بين السارق والدكتور فادي الهاشم زوج نانسي داخل المنزل.

وأكدت مصادر إعلامية إن شاب سوري الجنسية يبلغ من العمر 31 عاما، اقتحم فيلا نانسي عجرم من أجل سرقتها، قبل أن يتصدى له زوجها الدكتور الهاشم بالسلاح الناري بعد أن هدد بقتل بناتها.

وأشارت المصادر إلى أن عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية حضرت إلى فيلا نانسي عجرم مكان وقوع إطلاق النار، وفتحت تحقيقا من أجل الكشف عن ملابسات ما حدث في نيو سهيلة كسروان.

ووفقاً لصحيفة "النهار"، فإن اللحظة الحاسمة كانت حينما حاول السارق الدخول إلى الغرفة التي تنام فيها بنات نانسي عجرم، حيث حاول زوجها منعه، لكن لم يستجب فاضطر لإطلاق النار عليه، وقتله على الفور.