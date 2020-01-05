فوز العتيبي تثير الجدل مُجدداً بفيديو جريء (شاهد)

أثارت الناشطة السعودية فوز العتيبي الجدل مُجدداً، بعد ظهورها في فيديو أكثر جرأة مع زوجها.

وظهرت فوز العتيبي في مقطع فيديو نشرته على حسابها في "تويتر" قالت فيه : "حياتي كلها تمثيل وأنا معنفة وأحمد يضربني من ورى الكام وطلعتوا صادقين الزواج عن حب فاشل بس نمثل السعادة".

وبينما هي كذلك ظهر زوجها فجأة وظل يحتضنها بطريقة جعلها عرضة لانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل عدد من المعلقين عن الخصوصية في الحياة الزوجية وانتقدوا جرأتهما الزائدة عن الحد واعتبروا أنها تخالف العادات والتقاليد. وفقاً لما اورده موقع "مزمز"

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لمشاهدة الفيديو

حياتي كلها تمثيل وانا معنفة واحمد يضربني من ورى الكام وطلعتوا صادقين الزواج عن حب فاشل بس نمثل السعادة 💔 pic.twitter.com/r4t5TZSZEf — فوز العتيبي (@zooztox) January 3, 2020

يذكر أن فوز العتيبي اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما فرضت شروطا صعبة بشأن زواجها وكان من بينها منزل يسجل باسمها، ومقدم صداق يصل إلى 100 ألف ريال سعودي، ومؤخر قيمته 500 ألف ريال سعودي، وعدم الزواج عليها وتوفير خادمة، الأمر الذي أثار جدلا بين المتابعين وجعلها محط أنظار الجميع.