تراند اليوم : سما المصري بالبيكيني “نرجع للمليطة وآه يا منحرفة” – فيديو

نشرت الرقاصة المصري سما المصري فيديو جديدًا لها ظهرت ترتدي البيكيني الذي ترتديه دائمًا بمحاولة منها لإستقطاب أكبر نسبة مشاهدة مستعينة بجسدها لا بثقافتها.

وقالت: “نرجع للمليطه تاني بقى دي أنواع العوم الكلابي استنوا بقه أنواع العوم الجاموسي..معايا مش هتقدروا تغمضوا عينكم خااالص…الفيديو كامل علي قناتي علي اليوتيوب والرابط هنا في البايو وفي الاستوري….عوم كلابي كلابي مفيش كلام…..ااااه يامنحرفه”

هذه المرأة لا تعرف بالقيم العربية، تريد أن تصبح مشهورة على حساب كرامتها، وسمحت لأن يصبح جسمها مباحًا للجميع.