تحدي السكر يُطلق مبادرة جديدة تعرف عليها (شاهد)

أطلق (#تحدي_السكر) مبادرة جديدة، تهدف إلى الحد من تناول المواد الغذائية التي تحتوي على كمية كبيرة من السكر وتساعد في خفض المناعة لدى الإنسان والتي قد تسبب له أمراضاً في المستقبل.

ونشر التحدي على قناته الرسمية في "تويتر"، مقطع فيديو للتعريف بالمبادرة التي أطلق عليها اسم "تهادوا بالتمر والفاكهة"، وتشرح فيه فوائد هذا التغيير على الاقتصاد العائلي، داعية كل العائلات العربية في كل مكان لاتباع هذا السلوك الحضاري.

وقال المهندس الفلسطيني عصام حَمّاد، صاحب فكرة "#تحدي_السكر) أن مبادرة "تهادوا بالتمر والفاكهة" هي عبارة عن تقديم علبة تحتوى على التمر، في الزيارات العائلة بدلاً من الشوكولاتة، أو تقديم الفواكه بدلاً من الأواني والكاسات الزجاجية.

وأضاف حَمّاد، "الأخوة عندما يذهب في زيارة عائلة كانوا يأخذوا فواكه عبارة عن موز وتفاح، إلا أنه مع الزمن تحولت الزيارات إلى تقديم شوكولاتة كهدية"، مُشدداً على عزمه إعادة هذه القيمة المجتمعية الكبيرة وهي قيمة التهادي بالتمر والفواكه.

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ومن ناحية اقتصادية وأوضح إن الهدية سواء كانت تمر أو فواكه، فهي قد توفر على الأسرة جزء من موازنتها، لأن الأسرة تشتري الفواكه وبالتالي أصبحت هذه الهدية هي جزء جيد تدعم هذه الأسرة، بينما الشوكولاتة وهي ليست جزء من الطعام وتستهلك في الزيادات دون جدوى ويأتي من ورائها انخفاض المناعة.

وتابع: "بالتالي بدل ما نهديهم هدية ترفع من مستواهم الاقتصاد نهديهم الشوكولاتة التي تخفض من مستواهم الاقتصادي وتودي إلى أمراض وإلتهابات". داعياً إلى اتباع السلوك الحضاري بتقديم التمر والفواكه في الزيارات العائلة .