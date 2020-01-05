شاهد: برنامج ذا فويس كيدز الموسم الثالث 2020 الحلقة 1 الاولى

يتساءل الملايين من متابعي ومحبي برنامج ذا فويس كيدز الموسم الثالث 2020، ويعتبر من البرامج الخاصة بمواهب الأطفال في جميع أنحاء الوطن العربي حيث تقدم لكم وكالة سوا الاخبارية.

وتتكون أعضاء اللجنة التحكيمية ” الفنان تامر حسني ” الفنانة نانسي عجرم ” كاظم الساهر ” هم لجنة حكم البرنامج، حيث يتم إختيار الموهبة المفضلة من جانب أعضاء لجنة التحكيم والذين يقفون علي خشبة المسرح ،وذلك لبدء الغناء وعرض المواهب أمام جميع المدربين.

وتبدأ المرحلة الأولى من ذا فويس كيدز الموسم الثالث التي تستمر لمدة 4 أسابيع، في اختيار الأصوات المفضلة في كل فريق، ثم تبدأ المواجهات لجميع الفرق.

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تنطلق الحلقة الأولى من مرحلة الصوت بس غداً ومواهب كثيرة تنتظرها نانسي لتضمها إلى فريقها.. شاهد الحلقة السبت الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ويتم اختيار لجنة التحكيم للأصوات الموجودة في المسابقة، ويبدأ الاستعداد في دخول المراحل الأقوى ،ومن مرحلة لأخري يتم التبادل إلي أن يتم الوصول إلي مرحلة العرض المباشر.

ويبدأ عرض برنامج ذا فويس كيدز The Voice Kids علي قناة إم بي سي MBC وذلك منذ بداية العرض تَمر المواهب بأكثر من مرحلة منها الصوت وبس.

كانت لجنة تحكيم البرنامج حريصة على الترويج للحلقة الأولى من برنامج ذا فويس كيدز، حيث نشرت الممثلة اللبنانية نانسي عجرم من خلال حسابها على تويتر فيديو جديد طلبت فيه من جمهورها مشاهدة الحلقة الافتتاحية للبرنامج.

كشفت قناة mbc عن موعد الموسم الثالث من برنامج The Voice Kids بعد فترة طويلة من الانتظار، بما في ذلك من لجنة التحكيم وهم: عاصي الحلاني ومحمد حماقي ونانسي عجرم.

وتنطلق الحلقة الاولي من برنامج ذا فويس كيدز The Voice Kids في تمام الساعة8:30بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة و الساعة 9:30بتوقيت مكة المكرمة وفلسطين، حيث تبث البرنامج قناة إم بي سي مصر.