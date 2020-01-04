تراند اليوم : إبنة هيفا رفضت أن تشبهها – صورة- وثيقة

أصبحت زينب فياض، ابنة النجمة اللبنانية هيفا وهبي، مشهورة على السوشيال ميديا، وبدأت تنشر صورًا لها ولإبنتيْها بشكل يومي، ويبدو أنها أحبت الشهرة ومتأثرة بوالدتها لكن باطنيًا، وإلا لمَ كانت دخلت عالم الإنترنت.

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إحدى المتابعات لها، قالت إنها تشبه والدها وعرفت ذلك من خلال صوره المنتشرة على غوغل.

لترد زينب مؤكدة أن شبهًا كبيرًا يجمعها مع والدها وليس والدتها، لكن صورة والدها ليست موجودة على غوغل ولا على السوشيال ميديا، ولا يعرف شكله أي أحد.

ابنة هيفا تجاهلتها ورفضت شبهًا بها، ولم تقل إن هناك صفات تجمعهما بأمها مثل صوتها مثلًا أو شكل وجهها.