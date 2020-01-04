شاهد: ممثلة أمريكية شهيرة تعتذر لإيران بعد مقتل قاسم سليماني

اعتذرت الممثلة الأمريكية الشهيرة، روز ماجوان، لإيران، بعدما شنت الولايات المتحدة غارة جوية في العراق، تسببت في مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني .

وكتبت الممثلة الأمريكية "ماجوان" في منشور لها عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "عزيزتي إيران، لقد قللت أمريكا من احترامها لك ولشعبك ولعلمك، 52% مننا كشعب أمريكي يعتذر لك".

وتابعت في حديثها إلى إيران "نحن ننشد السلام مع أمتك، فقد أصبحنا رهناء لصالح نظام إرهابي، ولا نعرف كيف ننجو منه، أرجوكم لا تقتلونا".

وتعرضت روز ماجوان لهجوم من جانب العديد من متابعيها بسبب تغريدتها، لترد على الانتقادات فيما بعد، بالإقرار أن قاسم سليماني كان "رجلا شريرا قام بأشياء شريرة"، وقالت في تغريدة أخرى إنها كتبت اعتذارها الأول لأن الولايات المتحدة "فاسدة أخلاقيا وتتصرف بشكل غير قانوني".

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وأكدت في تغريدة أخرى أنها لا تقف في صف أيا من إيران أو الولايات المتحدة.

وغردت في تغريدة أخرى: "في بعض الأحيان يكون من المقبول أن يفزع هؤلاء الموجودون في السلطة، هذا حقنا. هذا ما حارب الكثير من الجنود الشجعان من أجله، هذه هي الديمقراطية، لا أريد قتل المزيد من الجنود الأمريكيين، هذا كل ما في الأمر".

وتردد اسم روز ماجوان خلال العامين الماضيين، لكونها من أبرز ضحايا التحرش الجنسي، للمنتج الأمريكي، هارفي وينستين، ومن أشهر أعمالها الفنية، المسلسل التلفزيوني بالتسعينيات "Charmed"، وفيلم الرعب "Planet Terror".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، صباح أمس الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.