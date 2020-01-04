شاهد: فتاة تمسك كوبرا عملاقة في كومة قش

تناقل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لمجموعة من الشباب، بينهم شابة وطفلين، يبحثون عن أفعى كوبرا مختبئة في كومة من القش.

وبدأ الشبان الهنود بإزالة القش، وعندما ظهرت الأفعى، سرعان ما أمسكتها الفتاة من ذيلها، ورفعتها في محاولة لترويضها، رغم محاولات الأفعى الهجوم والانقضاض على الشابة الهندية.

وتمكنت الفتاة من ترويض الأفعى ببساطة، ووضعتها في كيس من القماش. وقالت الفتاة، في نهاية المقطع، إن أفعى الكوبرا هذه كانت تثير الذعر بين أهالي المنطقة.

كما أكدت أن الإمساك بالأفاعي أمر سهل، لكن يجب على الشخص توخي الحذر لأن الأفعى، عموما، تمتلك ردة فعل أسرع مما يتخيل.