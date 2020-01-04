تراند اليوم : سما المصري تدافع عن محمد صلاح ضد التركي – صورة

هاجمت الرقاصة سما المصري رئيس دولة تركيا، رجب أردوغان الذي ينوي ارسال جنوده للقتال في ليبيا، ونشرت صورة لرجال عراة قالت أنهم أتراك، وعلقت:

(دا جيشك يااردوغان الكلب اللي عايز يبعته لبلدنا التاني ليبيا.. دا انت قلعت وشلحت جيشك يااردوغان الكلب بالشكل دا ومشيتهم في الشارع بلابيص هيحاربوا اذاي في ليبيا يانطع ياشمال انت؟؟ طب استرهم الاول يستر عليك ربنا يابغيد…بص ياتيس انت ابعت جنودك ليبيا ذي ماانت عايز بمزاجك لكن يرجعولك تاني دا بمزاجنا احنا باه ياجاموس ابيض..انت قرد وطالعله ديل واحنا هنقص لك ديلك دا قريب الاعتداء علي اي دوله عربيه هو الاعتداء علينا كلنا #كلنا_الجيش_المصري).

سما المصري، دافعت عن مواطنها اللاعب الدولي محمد صلاح بعد الهجوم الذي تعرض له بسبب صورته الاخيرة التي ظهر فيها محتفلا مع عائلته بالكريسماس.

وكتبت تعليقا جاء فيه: (اللاعب التركي مسعود اوزيل كان بيحتفل بالكريسماس عادي اهو وهو مسلم برضو من زمان ومولود مسلم وعادي لما يحضن ويقفش ببنات حقه يا جدع ويقولك الصوره قديمه وبتاع لكن لما محمد صلاح يحضن مراته وبنته ويحتفل بالكريسماس يبقي كافر وخارج عن الإسلام).

سليمان البرناوي-الجزائر