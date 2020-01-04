منى الغضبان ماذا قالت لـ خالد يوسف عندما الهبها بحماس بعضوة

أسرار جديدة فى قضية منى الغضبان والفيديو الجنسى مع المخرج اياه

منى الغضبان تبكى بعد القبض عليها فى فيديو جنسى جديد مع المخرج اياه ، فمن هى منى الغضبان وما قصتها فى عالم الفيديوهات الاباحية التى تظهر كل يوم للمخرج اياة

انها سيدة الأعمال منى الغضبان التى تمتلك من الشهادات مايلى :

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كل هذة المؤهلات والقدرات الفائقة لسيدة اعمال بدرجة وزيرة تضيع فى لحظة ويتم التحقيق معها الان فى قضية شرف ومخلة بالآداب وسببها ظهورها فى فيديو اباحى مع المخرج اياه

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استمعت نيابة مدينة نصر التى تتابع قضايا الفيديوهات المتعددة الخاصة بالجنس والفسق التى تظهر كل يوم ، فماذا قالت سيدة الأعمال منى الغضبان ؟

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واستمعت النيابة لأقوال المتهمة التي اقرت بصحة الفيديوهات وأكدت أنه تم تصويرها بمعرفة خالد يوسف التي كانت متزوجاه في وقت تصوير الفيديو زواجا عرفيا عام ٢٠١٠.

لقد تم تصويرى بمعرفة خالد يوسف الذى كان زوجى عرفيا من عام 2010 وقت تصوير الفيديو

واعترفت انها هى السيدة الموجودة بالفيديو !!

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وقامت النيابة بحبس منى الغضبان 4 ايام على ذمة التحقيق لتلحق بمنى فاروق وشيماء الحاج فى القضايا الاباحية التى لاحديث للشارع المصرى الا عنها وعن تشوية سمعة الفن المصرى بصورة غير مسبوقة بالمرة .ودخلت منى الغضبان فى نوبة بكاء عقبالحكم عليها بالحبس ، وجارى استكمال التحقيقات فى القضية .

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وذكرت مصادر مطلعة فى القضية الاباحية ان هناك عدد كبير من الفنانات متورطات فى فيديوهات جنسية جديدة مع المخرج اياة وسوف يتم القبض عليهم فى حينة واتخاذ كافة الاجراءات الأمنية والقانونية اللازمة بهذا الخصوص .ومن جانب أخر علمت دوت مصر ان نيابة مدينة نصر اصدرت قرارات ضبط وإحضار بحق فنانات شهيرات ظهرن بمقاطع فيديو إباحية مع المخرج خالد يوسف .

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