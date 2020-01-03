تراند اليوم : سما المصري تحرشت بطفل فهرب منها ورفض مؤخرتها والبوكسر – فيديو

حيث جابت شوارع مصر مرتدية ملابس مثيرة أظهرت مؤخرتها بطريقة فاضحة، ووزعت هدايا على الشباب، عبارة عن ملابس داخلية، وبوكسرات، الأمر الذي صدم عددا كبيرا من الشباب.

الرقاصة التي تتباهى بمؤخرتها المنفوخة، نشرت منذ دقائق فيديو ظهرت فيه تجري وراء طفلين لتعطيهما البوكسر، لكنهما رفضا وفرا هاربين. الأمر الذي جعل سما تغضب.

وعلقت على الفيديو بكل وقاحة قائلة: ((ياابني والله انت صغير عليا من دور عيالي تعالي بتجري ليه وانا باديك البوكسر ياااض؟ دا بوكسر ياض مش بوكس.. الجيل الجديد دا غريب اوي).

سما تعرضت لهجوم كبير بعدما نشرت فيديو ظهرت فيه تشم أصابع قدمها، وعلقت قائلة: (شم الأصابع عند ناس كتير هواية انا مش بتكسف اقول بس اشم صوابع رجليا انا مش صوابع حد تاني.. انا عارفة انكوا هتتريقوا وتضحكوا وتقولوا قرف بس انا بحب اشم صوابع رجليا مش صوابع حد تاني).

سليمان البرناوي-الجزائر