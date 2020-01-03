بعد صورها مع خالد يوسف.. ياسمين الخطيب: لست نادمة على انفصالنا

علقت الإعلامية ياسمين الخطيب، على الهجوم الذى تعرضت له؛ بعد نشر صور جريئة لها مع المخرج خالد يوسف ، مؤكدة انفصالهما. وأضافت- عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك"-: "‫مع استغرابي الشديد من هذه الضجة المفتعلة، بسبب صورة تجمعني بزوجي السابق خالد يوسف، إلا أن الملاحظ هو إختيار تلك الصورة بالذات، رغم أن ألبوم صور هذه الصفحة التي انطوت من حياتي، كان فيه الكثير مما يمكن نشره. مع التأكيد أني خرجت من هذه المرحلة، غير نادمة عليها ولا معتزة بها.". وكانت ياسمين قد نشرت فى مارس عام 2017 تؤكد انتهاء زواجها وأنها لا ترضى بأنصاف الحلول، مشيرة إلى أنها هجرت زوجها خالد يوسف؛ لأنه لم يصن كرامتها- على حد قولها-.

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