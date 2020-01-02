Video +18 فيديو خالد يوسف و رنا هويدي قبل الحذف شاهد فيديو رنا هويدي خالد يوسف المسرب الجزء الثاني...

متابعات / دوت الخليج/ صدم العالم العربي ببالفيديوهات الجنسية المسربة لخالد يوسف ، خصوصا بعد تورط عدد من المشاهير والفنانات بهذه الفيديوهات الجنسية ، ففي فضيحة جديدة تضاف لسلسلة الفضائح الخاصة بتسريب الفيديوهات الجنسية لخالد يوسف ، تم تسريب فيديو جديد للمذيعة رنا هويدي وخالد يوسف والتي تظهر فيها بأوضاع جنسية اباحية .

الفيديوهات المسربة تم تداولها بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظ، الامر الذي دفع النيابة العامة المصرية من القاء القبض على رنا هويدى ، عندما ارادت رنا هويدى مغادرة البلاد ولكن لم يمهلها الامن وتم القبض عليها فورا وتم تقديمها للعدالة .

يذكر أن رنا هويدي هي مذيعة ومقدمة برامج ومخرجة مصرية من اصول تونسية،قدمت العديد من البرامج على القنوات العربية والمصرية وشاركت بالتمثيل في عدد من الأعمال وأخرجت فيلم لقمة عيش .

هذا ويعتذر لكم "دوت الخليج عن نشر فيديو الاباحي لرنا هويدي وخالد يوسف، نظراً لمخالفته للسياسة التحريرية للموقع ، واحتوائه على مشاهد اباحية

من هي رنا هويدي :-

ولدت المذيعة رنا هويدي عام 1993، وعملت في المجال الإعلامي كمقدمة نشرة في قناة البغدادية ثم عملت في فضائية إم بي سي مصر وقدمت برنامج بعنوان حديث المساء.

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رنا هويدي درست في كلية الإعلام جامعة أكتوبر للعلوم والآداب الحديثة، لكنها دخلت مجال التمثيل والإخراج ودرست فنونهما.

هاجمت المذيعة رنا هويدي على حسابها في تويتر بعض الدول مثل السعودية وإيران وباكستان قائلة: «الدول التي يطلق عليها إسلامية مثل السعودية وإيران وباكستان ومصر، هم أكثر الدول التي ينتشر بها التحرش والاغتصاب الجنسي والختان».

رنا هويدى هى مصرية لكنها من اصول تونسية وتقدم برامجها على مجموعة من القنوات المصرية والعربية

ومن المعروف انها كانت تعمل بالام بى سى وتم طردها من الاذاعة المعروفة ثم انضمت الى قناة الغد

وكانت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة قد حددت جلسة يوم 16 مارس للنظر فى اسقاط عضوية خالد يوسف صاحب الافلام الجنسية الجماعية المعروفة من البرلمان