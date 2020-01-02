تراند اليوم : سما المصري تهدى الشباب مؤخرتها وملابس داخلية – فيديو

اختارات الراقصة، سما المصري الإحتفال بالعام الجديد بطريقة مبتكرة، حيث جابت شوارع مصر مرتدية ملابس مثيرة أظهرت مؤخرتها بطريقة فاضحة، ووزعت هدايا على الشباب، عبارة عن ملابس داخلية، وبوكسرات، الأمر الذي صدم عددا كبيرا من الشباب.

وعلقت المصري على الفيديو: (هههه…الراجل العسل اللي علي الموتوسيكل دا وانا باديله البوكسر هديه راس السنه بيقولي (( ممكن اقيسه ؟))…هههه…ماتقيسه ياعم انا حوشتك ..هتقيسه قدامي ولا ايه؟؟ههههه).

وتابعت: (وفي مشاهد تانيه كوميديه جدا حصلت اثناء توزيعي البوكسرات موجوده كلها في فيديو كامل علي قناتي علي اليوتيوب والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري واسمها:

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من جهة أخرى، شاركت المصري متابعيها فيديو جديد من احد النوادي الليلية، أثناء احتفالها بدخول الينة الجديدة، وظهرت بملابس ضيقة ترقص وتتمايل بينما كان احدهم يردد (يا قمر).

وعلقت سما المصري على الفيديو قائلة: (ودا حال الواحد لما يزهق ويجيب آخره من كل الناس).

سليمان البرناوي-الجزائر