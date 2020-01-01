حقيقة هروب الراقصة الروسية جوهرة من مصر إلى الكويت

أفادت وسائل إعلام مصرية اليوم الاربعاء، بهروب الراقصة الروسية جوهرة بعد 48 ساعة من تأييد الحكم بحبسها، قررت الأخيرة الهروب إلى الكويت.

ونشرت الراقصة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بعد خروجها من مصر، حيث أن حكم حبسها واجب النفاذ.

وكانت محكمة جنح مستأنف الجيزة أيدت حبس جوهرة سنة مع الشغل، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، كما رفضت الاستئناف المقدم من دفاع الراقصة.

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وجاء في التحقيقات أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو للراقصة مرتدية بدلة رقص شبه عارية، وتشير بإشارات معيبة، وبعد التحري عن الواقعة، اكتشفت شرطة السياحة أن هذه الفقرة تم تقديمها في ملهى ليلي بمنطقة الجيزة.

وفي وقت سابق، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بمقطع فيديو للراقصة الروسية جوهرة، هي تظهر في أوضاع لا أخلاقية برفقة شاب، حيث أكد مصادر مطلعة في الأمن المصري لوسائل أنها تتابع هذه الفيديوهات المسربة، وأنها ستقوم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقها .

ونجحت الإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية في القبض على الراقصة جوهرة، والشاب الذي سرب مقاطع الفيديو المخلة صحبتها.