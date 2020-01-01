شاهد: حفلات ليلة راس السنة 2020 في لبنان

يحرص الكثير من الناس على الاحتفال بالليل رأس السنة في البلدان التي تستضيف احتفالات ضخمة لهذه المناسبة، فضلاً عن إقامة العديد من الحفلات في الساحات الكبيرة والساحات العامة.

وانطلقت حفلات راس السنة 2020 في لبنان حيث تشهد العديد من الدول والعواصم العربية حفلات موسيقية ومهرجانات للاحتفال بليلة رأس السنة.

والتي تشهد طلبًا كبيرًا عليها واهتمامًا واسعًا بحضورها من قبل السياح القادمين من مختلف البلدان، وكذلك من داخل هذه البلدان التي تشهد الكثير من الأفراد و الرغبة في رؤيتهم والتعرف على محتوياتهم.

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وتتميز الألعاب النارية في مختلف بلدان العالم في بداية السنة الميلادية الجديدة، حيث تضيء هذه اللحظة بالألعاب النارية، فضلاً عن التغطية الإعلامية المحلية والدولية، وفقًا لكل دولة وحجم الاحتفالات فيها.

وقرر العديد من الفنانين اللبنانيين إحياء ليلة رأس السنة هذا العام خارج البلاد، في حين أنه من المتوقع أن يحضر العديد من الفنانين من الخارج لاحياء حفلات راس السنة 2020 في لبنان.

وتتمتع الأجواء العامة في بيروت عشية رأس السنة الجديدة بالكثير من الجمال والروعة، الأمر الذي يدفع الكثير منا إلى التأكد من الاستمتاع بجو خاص، حيث تشهد الفنادق والمطاعم والأماكن العامة العديد من الحفلات والمهرجانات عشية عام 2020 في لبنان.