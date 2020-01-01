شاهد: أحمد السقا يكشف لأول مرة عن نصيحة مهمة من والده

كشف الفنان المصري أحمد السقا الليلة الماضية في عيد رأس السنة 2020 لأول مرة عن نصيحة مهمة من والده له ، وذلك خلال حوار مع برنامج its show time الذي تقدمه الإعلامية دينا حويدق ومها الصغير على قناة CBC.

وقال السقا خلال الحوار إنه يُلقب بـ"تربي الوسط الفني" وذلك بسبب حضوره الكثير في الجنازات لزملائه من الوسط الفني وغيرهم ، كما أنه قريب من الناس.

وأضاف أحمد السقا، خلال حواره إلى برنامج الذي تقدمه الإعلامية دينا حويدق ومها الصغير على قناة CBC، أن اللقب محبب إليه ودعا ربه أن يديمها عليه نعمه، موضحًا أنه من أسرة محافظة وتربى على الالتزام من صغره، ووالده كان بمثابة صديق له، بينما كانت والدته شديدة وصارمة.

وسرد الفنان قصة شاب استمر يسبه على حسابه بموقع الصور الشهير انستجرام، لمدة 6 أشهر طوال اليوم، فلم يكن منه سوى أنه وصل إليه بطريقته الخاصة وذهب إلى عنوانه وطرق باباه فجرًا وحين فتح الشاب باب المنزل ورآه أغشى عليه فورًا.

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وتابع السقا، أن أكثر نصيحة يتذكرها من والده هي جملة "أوعي تتجوز يا ابني"، كما كان ينصحه دائمًا بالتواضع بين الناس ومصاحبتهم، كاشفًا أن لقطات الأكشن في أفلامه مثل مشهد "حرقة" في فيلم الجزيرة، وقفزته في النيل بفيلم تيتو، وهروب اضطراري يقوم بها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير، حيث يتدرب عليها ويدرسها.

وأكد الفنان، أنه من أكثر الممثلين بين أبناء جيله تصويرًا في الخارج، وأنه بحسب خبرته وتجاربه يمكنه القول إن مصر الآن بها تقنيين لأفلام الأكشن وتنفيذ المشاهد الخطرة وهؤلاء يتفوقون على أقرانهم في الخارج.

وشدد السقا على أنه في البداية لم يكن مقتنعًا بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لأنه "راجل دمه حر"، متابعًا: أن الكلام الجيد يرفع من معنوياته لكن أي شخص يتجاوز في حق أهل بيته لا يتهاون معه.