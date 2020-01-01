شاهد رقصة راغب علامة وزوجته في عيد رأس السنة 2020

مع بداية الساعات الأولى من رأس السنة 2020 ، خطف الفنان راغب علامة الأنظار برقصه مع زوجته على أنغام موسيقية رومانسية حيث تداول الفيديو الآلاف من المتابعين والمعجبين بالفنان اللبناني.

وظهر الزوجان فيه وهما يرقصان بطريقة رومنسية فيما يؤدي راغب إحدى أغنياته القديمة ، وعلى أنغام "يا ريت فيي خبيها" لفت الثنائي أنظار الحاضرين وهو ما دفع جيهان إلى الشعور بالخجل.

وعرض برنامج ET بالعربي فيديو للثنائي، حيث خطف الزوجان أنظار الحاضرين برقصتهما، واخذ راغب يغني لزوجته أغنيته "ياريت فيي خبيها".

يذكر أن الفنان راغب علامة أحيا حفلا غنائيا له في العاصمة الأردنية عمان بمناسبة العام الجديد 2020، وذلك بأحد الفنادق الكبرى هناك.

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وقدم "راغب"، باقة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة، التي يعشقها جمهوره. اضغط هنا لمشاهدة الفيديو كاملا

ويستعد راغب علامة، لطرح أغنية "كان غيرك أشطر"، من كلمات خالد المريخي وألحان الموسيقار د. طلال وإشراف عام خالد أبو منذر، وخلال الأيام القادمة سيتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب.