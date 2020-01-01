تراند اليوم : سما المصري تستحم “وايه قلة الأدب دي” – فيديو

تستمر الرقاصة المصرية بنشر الإغراء والإثارة على السوشيال ميديا، وتفعل ما تشاء وتستعرض جسدها بقرف حتى تحصل على عدد كبير من المشاهدة ولتحصل على الإعلانات ومدخول شهري بما أنها لم تقدم شيئًا إيجابيًا في حياتها.

اقرأ: سما المصري تعرض جسدها من الحمام “واختشوا” – فيديو

ورغم الإنتقادات الكثيرة التي تتعرض لها عقب كل صورة تنشرها أو فيدية تطل به، خصوصًا فيديو الإستحمام، أكملت الرقاصة نشر الفيديوهات بنفس الأسلوب ولا يهمها أحدًا بإستثناء تسليط الضوء عليها.

وكتبت تعليقًا على الفيديو وقالت: “ايه اللي بيحصل ورا الستاره دا؟…ايه القرف دااااا؟؟فين بوليس الادااااب يابيييه؟؟ مين كاسر عينه وسائل البت المقرفه دي؟؟ مين حفظ لها البلاغ بتاع التحريض علي الفجر يابيييه؟؟مين بيحميها يابيييييه؟”