تراند اليوم : تراند اليوم : سما المصري بوضعية جنسية وتمارس الإباحية وتُعاقب – صورة

منذ فترة، نشرت الرقاصة المصرية، سما المصري، فيديو جديدًا لها، لا يختلف عن أي فيديو أو صورة تنشرهم يوميًا، حيث أصبحت معروفة بالإغراء والإثارة وتقديم الفحش وقلة الأخلاق.

ظهرت آنذاك بوضعية جنسية وتحدثت عن الجنس والقبلات بين المرأة والرجل، وقالت: “الفرق بين أنواع القبلات سواء جنسيه أو عاطفيه أو قبله حب وحنان كل دا موجود بعنوان فوائد الحضن والقبلة للأزاج في الشتاء”

هذه المواضيع تُطرح بطريقة علمية مثقفة، لكن سما تستخدم هذه الواضيع والعنواين وتناقشها على طريقتها الخاصة معتمدة على الإغراء لا على دراسات وأبحاث علمية، وتفعل كل هذا لتمارس الإباحية على السوشيال ميديا كما قالت الدكتورة ليلى شحرور المتخصصة في علوم لغة الجسد، وعلم النفس الإجتماعي والإعلامي، ماذا تقول عن تأثير السوشيال ميديا على العقل العام، والعقل الخاص.

لكن إدارة الإنستغرام حذفت هذا الفيديو الذي تعارض مع قوانين التطبيق والشروط، وعاقبت الإدارة سما على ما تفعله يوميًا بحذف الفيديو الذي نال نسبة مشاهدة عالية.

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