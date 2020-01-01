فيديو خالد يوسف المسرب كامل يوتيوب .. (بدون حذف) فيديو خالد يوسف وشيماء ومنى فاروق يوتيوب +18 للكبار...

متابعات / دوت الخليج/ جددت النيابة العامة في جمهورية مصر العربية قرار الحبس بحق المتهمة منى فاروق وشيماء الحاج على خلفية الفيديوهات الجنسية لهمها التي انتشرت خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي . النيابة العامة أكدت نقلاً عن مصادر مطلعة أن التحقيقات لا تزال قائمة على خلفية فيدوهات الاباحية لمنى فاروق وشيماء الحاج ، ويجرى التحقيق بشكل مكثف للتعرف على الجهة المتورطة في نشر هذه الفيديوهات والخلفية الكاملة عن فيديوهات منى فاروق وشيماء الحاج . Advertisements يكر أن النيابة المصرية ألقت القبض على منى فاروق وشيماء الحاج خلال شهر فبراير الماضي بعد انتشار فضيحة تسريب فيديوهات جنسية لمنى فاروق وشيماء الحاج مع خالد يوسف، والتي ادعت فيه كل من منى فاروق وشيماء الحاج خلال التحقيقات أنهمها كانتا متزوجتين من خالد يوسف ، وأنهما لم يكونا على علم في هذه الفيديوهات وتم تصويرهم وهو فاقدي الوعي .

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