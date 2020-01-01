مشاهدة توقعات ميشال حايك 2020 كاملة عن مصر والسعودية ولبنان والعالم العربي

أطلق المنجم اللبناني الشهر ميشال حايك، مساء اليوم الثلاثاء، توقعاته للسنة الميلادية الجديدة 2020، وما يتنبأ أن يجري في مصر والسعودية ولبنان والعالم العربي، وذلك عبر قناة MTV Lebanon.

توقعات ميشال حايك 2020 عن مصر:

توقعات ميشال حايك 2020 عن السعودية:

وقال ميشاك حايك إنّ لبنان الغد لن يشبه لبنان اليوم ولا لبنان منذ مئة سنة، وأنّ داخل لبنان سيكون هناك أكثر من لبنان، وأنّه لا يتحدث عن تقسيم، وإنّما عن شيء مختلف يُغني لبنان.

وفي أول الحلقة، وصف حايك سنة 2020 بـ"دير الصليب" وبـ"الجنون".

ومما قاله حايك، أنّ الدساتير والقوانين برسم التعديل والتغيير، وأنّ الزواج المدني سيكون مسموحاً في منطقة وممنوعاً في منطقة ثانية، وأنّ مساحة لبنان ستتبدل، وكذلك النشيد والعلم سيشهدان تغييرات.

وقال حايك، أنّ الثورات ستولد ثورات.

- انفجاران داخل الثورة، انفجار بارود وانفجار قرار.

- يبادر الثورة لتبني الحل لإحدى المعضلات خارج الساحات ولكنّه مفصل وفقاً للأحلام.

- مجموعات من سلطة ما قبل 17 تشرين موزعة على الصورة التالي، مجموعة تقول وداعاً لبنان، مجموعة متخفية، مجموعة منساقة على المحكمة محلياً وخارجياً، مجموعة تفاوض، ومجموعة تواجه ما يشبه الانسحاب.

مجموعة تواجه أزمات صحية ونفسية بعضها مفتعل وبعضها حقيقي، مجموعة ترد جزء من الثابت والمنقول، مجموعة تكشف الصفقات، ومجموعة في الإقامة الجبرية.

- التهديدات التي وجهت للمراسلات في ساحة الثورة تتحقق.

- محاولة تشويه هيبة الفنان عبده شاهين.

- الهيلاهيلا هيلا هو سبب ردّة فعل.

- ساحات الثورة حزينة على أحد أهل الفن.

- الثورة تصدّر ثوار، والمرأة تدخل إلى قلب النار.

- شخصية استثنائية من الثوار للحكم.

- للثورة ملكة جمال

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- أعداء الثورة يشوهون عروس الثورة في طرابلس.

- ميشال الضهر، تحسين الخياط، بيار الضاهر. أحدهم صورة على إحدى الشاشات.

- الثورة تحطّم من نصبوا بعضهم آلهة.

- الثورة تطهر ذاتها وتلفظ داخلها.

- رح تشهد الثورة مد وجزر وفترات انتظار.

- استثمار كبير من ممتلكات الطوائف وتحويلها لبرامج صحية تعليمية وضمان شيخوخة.

- رجال دين يعلنون استعدادهم للمثول أمام المحاكم.

- حجز حريات لرجال دين من مختلف الطوائف.

- مصادرة أوقاف ووضع اليد على وضع الأملاك و فتح أبوابها أمام الناس.

- فتح ملفات خطرة جداً لرجال دين من الفئة الكبيرة.

- نشوء جبهة إصلاحية تصحيحة دينية.

وتابع الحايك:

- هناك إفلاس نصفه وهمي ونصفه حقيقي.

- الليرة مظلومة، وستتحوّل مع الوقت إلى عملة صعبة.

- المصارف مفتوحة على كل الاحتمالات، دمج، إفلاس، ولن تبقى المصارف حفلة "شحادة".

- مصرف لبنان رح يتحول إلى محكمة المحاكم، سوف يحاسب ويرسل إلى السجون.

- هناك حكومة وولادتها قيصيرية ومساره فريد لنوعه.

- هناك بترول والعائدات ليست برسم السرقة والنهب.

- تسابق دول وجهات لضخ المال إلى لبنان.

- اللبناني لن يجوع.