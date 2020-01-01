شاهد احتفالات دبي برأس السنة الجديدة 2020 - برج خليفة

شهد برج خليفة في دولة الإمارات العربية احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة 2020، عبر إطلاق الألعاب النارية في مشهد خطف أنظار الملايين حول العالم.

وظهر على اَلاف المحتفلين حالة الانبهار والاندهاش من عرض الليزر والألعاب النارية ببرج خليفة، حيث تحرص الإمارات دومًا على تقديم العروض المذهلة التي تخطف أنظار الملايين حول العالم.

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ودشن برج خليفة في دبي بتاريخ 4 يناير 2010 بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى السنوية الرابعة لتولي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مقاليد الحكم في دبي، حيث يبلغ ارتفاعه 828 متراً، ويضم أكثر من 200 طابق منها 160 طابقاً مأهولاً بالناس.

وتنطلق احتفالات دبي برأس السنة الميلادية في الإمارات كل عام بشكل مختلف، حيث تنال اهتمام مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية، ويشاهدها الكثير من الناس حول العالم