تراند اليوم : توقعات حسن الشارني 2020

مع جديد توقعات الابراج 2020حسن الشارني، عَالِم الفَلك المَشهور فِي الوطَن العَربِي،والِذي لَهُ العَدِيد مِنَ التّنبؤات والتّوقعات حول الحظوظ والأبراج كُل عام، فهناك اختِلاف كَبِير مع العَدِيد مِن عُلماء الفلك المشهورين، حيثُ يبحث الكثيرون عن أبراجهم الخاصة لِمَعرفة التّوقعات في المال، والعاطفة، والعَمل، والصّحة وحُظوظِهم السّنوية فِي كُل عَام رُغم أنّ هَذِه التنبؤات والتوقعات هي مُجرّد أقاويل تتغيّر وتتبدل، وهنا سنستعرض لكم توقعات الابراج 2020 حسن الشارني،

من هو حسن الشارني

حسن الشارني هُو عَالِم فَلك تُونسي اشتَهر بِالعَدِيد مِن التّوقعات فِي العَالم خِلال الاعوام السّابقة، ولَهُ العَدِيد مِنَ التّنبؤات التِي حَصلت بالفعل، وقَد حَصل على الشهرة نتيجة هذه التوقعات والتنبؤات .

توقعات حسن الشارني لبرج الحمل 2020

في توقعات حسن الشارني لبرج الحمل 2020 ، حيث ان هذ العام يوجد به العديد من االزوايا المؤثرة الاساسية التي تؤثر بشكل كبير على مواليد الابراج، وضعية كوكب المشتري في بيتك الخامس دليل على فترة سعيدة تستمر حتى نهاية العام وتزيد في منتصف العام في مجال العاطفة وخاصة العاطفة الاسرية بين الشخص من مواليد الحمل وباقي افراد اسرته، والفترة التي نحددها بالربعين الأخيرين من العام الجديد، ستشعر ان البيت هو مرفأ الامان والستر والسكينة ، من افضل الفترات على الصعيد العاطفي هي منتصف العام وبدايات فصل الصيف القادم ففيها فرصة مميزة لعلاقات جديدة في حياتك وفيها فرصة لارتباط عاطفي جديد، وجود كوكب زحل في بيتك الثامن لا يؤثر سلبا على الناحية العاطفية ولكن قد يتسبب في مرض احد الاقرباء داخل اسرتك، أما اجمل الفترات عاطفيا وسببها فهو الاشارات الايجابية التي يرسلها المشتري من بيتك الخامس وكوكب الزهرة وهو كوكب الحب عندما يتصل بزاوية ايجابية.

ابرز توقعات حسن الشارني للابراج 2020

المتوقع ان يطرأ علىك تغييرا جذريا في مجال العمل خلال الفترة القادمة والتي ستتجاوز عام 2019 وما يليه ايضا حيث يقبع اورانوس قرابة 7 سنوات في برج الحمل ستتغير حياة مواليد برج الحمل على كافة الاصعدة في هذه السنوات وهذا يحدث كل 84 عام، التغيرات التي يحدثها اورانوس ليست بالضرورة ايجابية فاحذر من ذلك، 2020 سيكون في وضع جيد باستثناء شهري مايو ويونيه يلزمه قليل من الراحة والانتظام في حمية غذائية اذا كان يعاني من وزن زائد فهذه الفترة هو عرضة لزيادة الوزن والارهاق، لا يوجد في بيت الصحة الخاص به كواكب تسبب الضرر الصحي او الامراض لكن ننصح كل مواليد برج الحمل بممارسة الرياضة والنوم بانتظام وعدم الاهمال في هذا النظام حتى يحافظوا على صحتهم خلال الاعوام التالية باذن الله .

توقعات حسن الشارني لبرج الثور 2020

في توقعات العام 2020 لبرج الثور عند حسن الشارني، سوف يكون عام السعادة والفرح، فهذا العام سيكون في البيت الرابع لمواليد برج الثور وتأثيره الايجابي سيكون في نصف العام الثاني ويظهر في تحسن كبير في البيت والاسرة والعائلة وخاصة في العلاقة مع الابوين والاخوات، سنة 2020 على الصعيد العاطفي صعبة واستمرار لنفس الوضع العاطفي السئ الذي خاضه مواليد برج الثور في عام 2014 و2015 بسبب وضعية كوكب زحل الصعبة في بيتهم السابع، وبكل اسف تأثيرها مستمر،لا يوجد تغيير جذري في مجال العمل قد يطرأ على مواليد برج الثور خلال عام 2020 ، لكن هم يسعون لتحسين وضعهم في العمل وخاصة بتحسين مهاراتهم وقدراتهم التي يحاولون ان ينموها بمعرفتهم من خلال الاشتراك في برامج تدريبية وكورسات لتنمية المهارات، لديهم ميل قوي خلال النصف الاول من العام ان يدرسوا لغة جديدة قد تساعدهم على فرص افضل في العمل، الوضع الصحي لمواليد برج الثور خلال عام 2020 سيكون مستقر وفي وضع جيد باستثناء نهاية شهر مارس وبداية شهر ابريل وقتما تكون الشمس في حدود برج الحمل وهو البيت الثاني عشر لمواليد برج الثور وفي هذه الفترة تقل طاقة مواليد برج الثور وتكون المناعة والصحة العامة اقل واضعف من الحالة الطبيعية ولكن تعود الى سابق عهدها بمجرد دخول الشمس الى الدرجات الاولي من برج الثور .

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توقعات حسن الشارني لبرج الجوزاء 2020

في توقعات حسن الشارني لبرج الجوزاء 2020 يعتبر هذا العام مميزا على الصعيد العاطفي فعلى الصعيد العاطفي وامور الحب سيمر عام 2020 على مواليد برج الجوزاء الهوائي بحالة من الاستقرار التام، فهو عام خالى من أي معوقات سلبية ولا يوجد به ايضا فترات نستطيع ان نقول انها مميزة وايجابية، وضعيات جميع الكواكب التي قد تؤثر على الحالة العاطفية والرومانسية لمواليد برج الجوزاء سواء المشتري او زحل او الزهرة او المريخ كلها في وضعيات بعيدة تماما عن بيت العاطفة والارتباط وبعيدة عن بيت الشراكة الزواج، اذن لا توجد تغيرات تذكر في عام 2014 بهذه المجالات والمسارات لمواليد برج الجوزاء الهوائي في العام الجديد، قد يعيشون بعض الايام اللطيفة عاطفيا عندما يزور القمر برجهم وبيت العاطفة الخاص بهم ولكن فترة مكوث القمر في البرج لا تستمر اكثر من يومين وتتكرر اكثر من مرة على مدار العام.

حسن الشارني 2020

أما كوكب الزهرة فهو يقترب من برج الجوزاء في منتصف العام وسيمكث فيه حوالى شهر وبضعة ايام وستكون فترة مميزة عاطفيا مقارنة بباقي فترات السنة، يستطيع مواليد برج الجوزاء في فترة تواجد الزهرة لديهم ان يعبروا عن مشاعرهم لأحبائهم، او يحسنوا العلاقات افضل، الوضع العملي لمواليد برج الجوزاء في أزمة خلال عام 2015 وسيستمر بكل اسف في عام 2020 نفس هذا الوضع الصعب، والسبب في ذلك هو وجود كوكب زحل والذي سيقترن معه كوكب المريخ لمدة شهرين خلال العام الجديد وستكون هذه الفترة مليئة بالخلافات والنزاعات في محيط العمل، ننصح مواليد برج الجوزاء الذين من المؤكد شعروا بمشاكل كبيرة في مجال العمل الفترة الماضية ان يبتعدوا قدر الامكان عن المشاحنات والمشاكل التي تواجههم مع زملائهم ومع مديريهم ومحاولة تمرير الامور بهدوء بقدر المستطاع .

توقعات حسن الشارني لبرج السرطان 2020

التوقعات لبرج السرطان يتميز بانه برج مميز عند جميع الفلكيين على المستوى العملي والعاطفي، على الصعيد العاطفي وامور الحب سيكون عام 2020 على مواليد برج السرطان المائي بحالة عدم الاستقرار بسبب وجود كوكب زحل في البيت الخامس “العقرب” وسيقترن معه كوكب المريخ بعد شهور وسيكون هذا له اثر سلبي شديد على الحالة العاطفية لمواليد برج السرطان المائي، لكن وجود كوكب السعد الاكبر “المشتري” خلال النصف الاول من العام في برج السرطان سيكون بالاضافة الى اثره الايجابي على الحياة بصفة عامة سينال مواليد برج السرطان المائي نوع من التخفيف من الاثار السلبية التي تحدث بسبب أي وضع سلبي لأي كوكب اخر حتى لو كان زحل، كوكب المشتري اقوي في تأثيره الايجابي من أي اثر سلبي يأتي من اي كوكب اخر وعلى اقل تقدير يقلل كثيرا من اي اثر سلبي قد يكون موجود ، وسيستمر هذا التوازن النسبي حتى منتصف العام وهو وقت انتقال كوكب المشتري الى البيت الثاني لبرج السرطان “الاسد”، هنا وفي النصف الثاني من العام الجديد سيكون وضع مواليد برج السرطان عاطفيا اسوأ كثيرا من النصف الاول من العام بسبب غياب تأثير كوكب المشتري واستمرار تأثير زحل السلبي، الوضع العملي لمواليد برج السرطان في وضع مستقر نسبيا خلال عام 2015 وسيستمر كذلك في عام 2020، والسبب في ذلك هو عدم وجود أي وضعيات لكواكب او زوايا في البيت السادس وهو بيت العمل والصحة العامة، ولا يتعرض مواليد برج السرطان خلال العام الجديد لتغييرات جذرية او حتى بسيطة في محيط العمل وهذا يناسب طبيعتهم الميالة للاستقرار والهدوء، لكن ننصحهم باقتناص بعض الفرص الايجابية بعض الشئ .

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توقعات حسن الشارني لبرج الاسد 2020

تتنوع التوقعات لبرج الاسد 2020 لعدد من الفلكيين وتتنوع على المستويين العاطفي والمهني والصحة حيث على الصعيد العاطفي وامور الحب سيكون عام 2020 على مواليد برج الاسد الناري سيكون عام سعيد الى حد كبير مع الحبيب او الشريك وتبدأ اجمل الفترات عندما ينتقل كوكب السعد والايجابية “المشتري” الى برج الاسد فهو يمكث حاليا في برج السرطان وسينتقل مع بداية فصل الصيف الى برج الاسد لتتغير حياة مواليد برج الاسد للافضل في كافة نواحي الحياة ومنها بكل تأكيد الحياة العاطفية والارتباط، لا يوجد في البيت الخامس او السابع كواكب مؤثرة بقوة على الوضع العاطفي طوال عام 2020 باستثناء المرور النظامي لكوكب الزهرة وهو مرور ايجابي بكل تأكيد فهو كوكب الجمال والحب، ومرور القمر الذي لا يستمر اكثر من يومين تقريبا سواء في برج الاسد نفسه او في بيوت العاطفة والحب والمواضع الايجابية لبرج الاسد وهي البيوت الواقعة في الابراج الهوائية والنارية، بعد منتصف العام هذه فترة لا تتكرر الا كل اثنا عشر عاما تقريبا فلا تفوتها اذا كنت من مواليد برج الاسد او حتى كان طالعك هو برج الاسد فسوف ينالك من السعد نصيب وتستطيع ان ترتبط بحب جديد ومميز يغير حياتك للافضل وقد تتزوجون في هذه الفترة، كوكب بلوتو وهو كوكب التغيير الجذري والثوري موجود في بيتك السادس وهو بيت العمل والصحة العامة، هذا الكوكب سيترك اثرا وتغييرا جذريا في مجال عملك ولكن لن تشعر به بسهولة بل ستدركه مع السنين فكوكب بلوتو يبقي في موضعه سنين نتيجة بعده عن الشمس وطول مداره حول الشمس، وحتى تأثيره يظهر غالبا بعد ان يترك موضعه لفترة من الزمن، غير ذلك لا يوجد اي كوكب ثقيل ومؤثر في بيت العمل لبرج الاسد ولكن من الاجرام التي ستترك اثرا طيبا في مجال العمل سيكون كوكب الزهرة وهو يشير بمكسب مالي من العمل في النصف الثاني من العام وبالتحديد في فصل الصيف، ودخول كوكب المريخ لبيت العمل سيكون دافع ايجابي لك للقيام بجهد اكبر وسيكون لديك شعور بالطاقة للعمل .

توقعات حسن الشارني لبرج العذراء 2020

توقعات برج العذراء 2020 لحسن الشارني على الصعيد العاطفي وامور الحب سيكون عام 2020 على مواليد برج العذراء الترابي عام عادي لا توجد فيه امور طارئة او تغييرات كبيرة على الصعيد العاطفي، لا توجد في البيت الخامس او السابع بالنسبة لمواليد برج العذراء وهي التي تقع في حدود برج الجدي، وبرج الحوت بالترتيب أي كواكب مؤثرة في المدي المنظور، وجود كوكب بلوتو في برج الجدي لسنوات قادمة سيظهر تأثيره على مجال الشراكة والزواج على المدي البعيد ولا علاقة له بالحالة العاطفية لمواليد برج العذراء، تتحسن حالة مواليد برج العذراء عاطفيا بدخول كوكب الحب والرومانسية الجمال “الزهرة” الى برجهم والى بيتهم الخامس خلال العام الجديد وسيكون ذلك في نهاية فصل الصيف القادم ونهاية فصل الشتاء القادم على الترتيب، وجود كوكب المريخ حاليا وحتى بداية العام الجديد في برج العذراء يخلق حالة من الشجاعة والاقدام تساعد مواليد برج العذراء على التعبير عن مشاعره والمصارحة بما يحفظه في نفسه، العمل ومواليد برج العذراء في توقعات الابراج لعام 2020 وجود كوكب المشتري في البيت الحادي عشر لمواليد برج العذراء خلال النصف الاول من العام يحسن كثيرا مجال علاقتهم بأصدقائهم وسيحصلون على فرص مميزة للعمل او غيره من خلال اصدقائهم فالاصدقاء سوف يقدمون مساعدتهم في هذه الفترة، أما في النصف الثاني من العام الجديد ومع انتقال كوكب المشتري للنصف الثاني من عام 2020 سيكون الاثر الايجابي بالعمل بسبب تحسن الحالة النفسية لمواليد برج العذراء وقدرتهم على مواجهة اي صدامات ومواجهات بنفسية مستقرة، وجود كوكب المريخ في بيتكم الاول وفي حدود برجكم نفسه ويستمر هذا مع بداية العام الجديد يدفعكم بطاقة قوية وارادة حديدية للعمل بجدية واهتمام، وتعود نفس الحالة ولكن بأثر سلبي عندما يدخل كوكب المريخ للبيت السادس لمواليد برج العذراء وسيكون ذلك قرابة نهاية فصل الصيف القادم وسيظهر اثره بمشاكل في مجال العمل او مع الزملاء وهي فترة ليست طويلة تستمر لحوالي اسابيع .

توقعات حسن الشارني لبرج الميزان 2020

الكثير من التوقعات تختلف في برج الميزان في المستوى العاطفي والمهني حيث ان توقعات حسن الشارني لبرج الميزان 2020 ، على الصعيد العاطفي وامور الحب سيكون عام 2020 على مواليد برج الميزان الهوائي سيكون عام مستقر الى حد كبير مع الحبيب او الشريك فلا يوجد في البيت الخامس “الدلو” ما يعكر صفو الحالة العاطفية لمواليد برج الميزان وخاصة الغير متزوجين وسنعرف الفارق عندما نتحدث عن الزواج ومواليد برج الميزان في فقرة قادمة، أما حالة العاطفة لمواليد برج الميزان فتتأثر ايجابيا وقت دخول كوكب الزهرة الي برجهم مع الشمس نهاية العام الجديد 2019 وهناك فترة على النقيض تكون سلبية وهي فترة دخول كوكب المريخ وتراجعه في برجهم وسيحدث هذا في الشهور الاولي من العام الجديد وتظهر الاثار السلبية في صورة مشاحنات وعصبية زائدة في سلوك مواليد برج الميزان ولكنها سوف تستمر لشهرين فقط، يتواجد كوكب نبتون في بيتهم السادس “الحوت” وهو بيت شرفه وتظهر فيه قوته اوضح، وتأثير كوكب نبتون لا نستطيع ان نقول عنه سلبي 100% او ايجابي 100% ولا حتى نستطيع ان نقسم هذه النسبة، لكن ما يحدد تأثيره على مواليد برج الميزان هو انه يتواجد في بيت العمل والصحة وسيستمر فيه لمدة طويلة قادمة، وبما انه كوكب الخيال والابداع وهذه الطبيعة تناسب كثير من مواليد برج الميزان المـتأثرين بشكل اساسي بكوكب الزهرة “الفن والجمال”.

توقعات حسن الشارني لبرج العقرب 2020

التوقعات عاطفيا ومهنيا تختلف في برج العقرب بشكل سلبي نظرا لحدوث تاثيرات في الكواكب حيث على الصعيد العاطفي وامور الحب سيكون عام 2020 على مواليد برج العقرب المائي سلبيا ولكن ليس بسبب وجود كوكب نبتون في بيتهم الخامس والذي سيؤثر بمزيد من الاوهام والتخيلات التي قد تزيد من الامور صعوبة اذا كان الشخص غير مرتبط فيتعرض لنوع من الضغط النفسي او الوهم في هذه الفترة، لكن التأثير الاكبر سيأتي بكل تأكيد بوجود كوكب زحل في البيت الاول وبرج العقرب نفسه خلال عام 2020 وسيظهر اثره السلبي بكل اسف في كل مناحي الحياة وجزء منها بكل تأكيد هو الحالة العاطفية لمواليد برج العقرب، هذا المزيج السلبي يزداد تأثيره على مواليد برج العقرب بسبب تأثرهم اصلا بكوكب المريخ والرقم 9 والذي يجعلهم اكثر عنفا في رد الفعل في تعاملاتهم مع الشركاء والاصدقاء، اذن النصيحة موجهة لأصدقاء واحباء مواليد برج العقرب علىكم جميعا ان تتحملوا اصدقائكم واحبائكم من مواليد برج العقرب هذا العام فهم يتأثرون بمرحلة صعبة تتكرر كل عشرين سنة تقريبا، الاولي ان نساعدهم حتى يخرجوا منها بأقل قدر من الخسائر والضرر، يتواجد كوكب اورانوس في بيت العمل والصحة لمواليد برج العقرب وهذا سيؤثر بتغييرات في بيئة العمل او تغيير مجال العمل نفسه ويكون التغير مفاجئ في اغلب الاحوال لكن في هذه الحالات نقول ان التأثير الخاص بكوكب اورانوس غير محدد ان كان ايجابي او سلبي لكن وجود كوكب زحل في البيت الاول يضاعف من فرص حدوث مفاجأت سلبية اكثر للاسف لذا وجب الحذر خلال هذا العام حتى يمر على خير، النصيحة التي نوجهها لمواليد برج العقرب في مجال العمل هي تجنب اي احتكاك بقدر المستطاع، والحفاظ على الثقة بالنفس مهما تعرضتم لضغوط ومشاكل فهي طارئة وستزول مع الوقت .

توقعات حسن الشارني لبرج القوس 2020

توقعات حسن الشارني لبرج القوس في هذا العام 2020 والتي تختلف على الصعيدين العاطفي والعمل حيث على الصعيد العاطفي وامور الحب سيكون عام 2020 على مواليد برج القوس عام ملئ بالتغيرات والمفاجأت في مجال العاطفة والارتباط بالاحباء، سننصحكم بأخذ الحذر بسبب ان كوكب اورانوس لا يأتي بتغييرات كلها ايجابية فهي تتأرجح بين هذا وذاك ولذلك فهو كوكب التغيرات والمفاجأت، اذن اجعلوا انفسكم في استعداد دائم للتعامل مع الطوارئ واستعداد دائم لأي طارئ ايجابي فقد يكون فرصة مميزة للارتباط خلال هذه الفترة وقد تكون توطد علاقة قائمة بالفعل وترقيها لعلاقة افضل واكثر قربا، زيارة كوكب الزهرة لبيتكم الخامس واقترانها بكوكب اورانوس سيمنحكم فرصة اكبر في الحصول على تغييرات ايجابية طوال فترة الاقتران وما قبلها وما بعدها بأيام وهي فترة مدتها كلها حوالي شهر فاستغلوها، بيت العمل لديكم وهو في برج الثور خالي من أي كواكب مؤثرة حاليا وطوال عام 2020 ، وهذا معناه انكم خلال عام 2020 ستقعون تحت تأثير الكواكب الخفيفة “عطارد،الزهرة،المريخ” فقط وهي فترة تأثير قليلة واغلبها ايجابي على احوالكم العملية والصحية، لا ينتظر حدوث تغيير كبير في مجال العمل في الفترة المقبلة ولذلك انتهزوا هذه الفرصة في تدعيم موقفكم في العمل وهي فترة استقرار مميزة وفيها جانب من الروتين ولذلك حاولوا ان تستقطعوا وقتا للنزهة وتغيير الجو كل فترة حتى تستطيعون المواصلة بنجاح، وجود كوكب الزهرة حاليا في بيتكم الثاني يأتي لكم بمكسب مالي من عمل جانبي .

توقعات حسن الشارني لبرج الجدي 2020

برج الجدي في 2020 حسب توقعات حسن الشارني سوف تكون جيدة من الناحية العاطفية والمهنية حسب تاثرالكواكب ببعضها البعض، فعلى الصعيد العاطفي وامور الحب سيكون عام 2020 على مواليد برج الجدي الترابي مميز والسبب الحقيقي قادم من بيت الزواج والشراكة وهو البيت السابع في برج السرطان وذلك سيكون خلال النصف الاول من العام الجديد فقط حتى ينتقل كوكب المشتري من برج السرطان الي برج الاسد، اما البيت الخامس وهو بيت العاطفة لمواليد برج الجدي فهو خالي من الكواكب والحركة خلال هذا العام الا من الكواكب الخفيفة مثل الزهرة والمريخ واثرها سيكون محدود بالفترة التي تتواجد فيها فقط ويكون بوجود فترة مميزة وعلاقة جديدة قد تتحول لعلاقة مؤثرة اذا توافرات عوامل اخري أو تنتهي مع الوقت ولا تترك بصمة حقيقية، فترة وجود المريخ تكون ايجابيا في النواحي الجنسية وسلبية في الاندفاع والعصبية مع الاحباء، البيت السادس لمواليد برج الجدي خالي تماما هذا العام من الكواكب المؤثرة بعد رحيل كوكب المشتري عن هذا البيت لبرج السرطان بعد ان ترك لمواليد برج الجدي بصمة ايجابية في مجال العمل في عام 2014 واوائل 2015 عندما كان في بيتهم السادس لمدة عام وشهور قليلة، بعض مواليد برج الجدي يميلون لتطوير عملهم خلال هذه الفترة لكن الغالبية سترتاح للاستقرار في عام 2020 وتتخذه فرصة لالتقاط الانفاس والحفاظ على الوظيفة بعيدا عن اي مفاجأت غير سارة، من المهم جدا ان تحافظوا على اسرار العمل فوجود كوكب زحل في بيتكم الحادي عشر قد يسبب لكم مشاكل في هذه النواحي وقد يؤثر سلبا على استقراركم النفسي ايضا بسبب مشاكل مع الزملاء .

توقعات حسن الشارني لبرج الدلو 2020

يحمل عام 2020 حسب توقعات حسن الشارني لبرج الدلو العديد من الامور الجميلة والرائعة في العمل والزواج على الصعيد العاطفي وامور الحب سيكون عام 2020 على مواليد برج الدلو الهوائي الوضع العاطفي لا يطرأ علىه تغيير كبير فمواليد برج الدلو عاشوا فترة ممتازة على الصعيد العاطفي في عام 2014 وبدايات عام 2015 الحالي بسبب وجود كوكب المشتري في بيتهم الخامس “بيت العاطفة” وكثير من مواليد برج الدلو عاشوا فترة رومانسية جميلة غير مسبوقة، وبعضهم بادر بخطبة فتاة يحبها، وبعضهم بدأ في ارتباط عاطفي جميل، وحتى مواليد الدلو المرتبطين عززوا علاقتهم بأحبائهم في هذه الفترة، اما في عام 2020 فالتميز سيصيب المتزوجين والمقدمين والمستعدين للزواج وسنعرف السبب في فقرة قادمة، اما على الصعيد العاطفي فعام 2020 عام مستقر وهادئ الي حد كبير، في شهر ديسمبر القادم ستدخل الزهرة الي كوكب الدلو وهي فترة يقف فيها الحظ الي جواركم وربما تعرفتم فيها على شخص لطيف تبدأ معه علاقة جديدة، او تستغلوا الفرصة لتدعيم علاقة عاطفية موجودة في حياتكم ، تمرون بأفضل فترة منذ شهور على صعيد العمل، كوكب المشتري يمر ببيتكم السادس وهو بيت العمل والصحة وبالتالي يطرح العديد من الفرص للنجاح والتميز والترقي في العمل، اذا كان منكم احد يعاني من البطالة فهي فرصة للحصول على عمل مميز، والموظفين هي فرصة للترقي والحصول على منصب ارفع او تحقيق الاهداف الكبيرة، ستجدون كثير من المشاكل التي عادة تواجهونها في مجال عملكم تتلاشى تماما او لا تؤثر علىكم ، لديكم صبر ومثابرة جديدة علىكم تساعدكم على التقدم وتحقيق النجاح، الاثر الجانبي الوحيد لهذه الوضعية هو الغرور الذي قد يصيبكم في بعض الاحيان وانتم عرضة لذلك فعلا، لا تبالغوا في تقدير انفسكم ولا تبالغوا في توقع النتائج وركزوا مجهودكم في العمل بجدية والاستعداد الدائم لحصد النجاح .

توقعات حسن الشارني لبرج الحوت 2020

التوقعات الكاملة لحسن الشارني لبرج الحوت 201 تتنوع على الصعيدين العاطفي والمهني على الصعيد العاطفي وامور الحب سيكون عام 2020 على مواليد برج الحوت المائي سعيدا للغاية كما هو الان بسبب وجود كوكب المشتري في بيتهم الخامس وهو بيت العاطفة والحب، لديهم الفرصة حتى منتصف العام الجديد لتدعيم علاقاتهم بأحبائهم، ومن فاته الفرصة امامه ستة اشهر لبناء علاقة مميزة او بدء علاقة جديدة ممتازة وهي فرصة كما ذكرنا من قبل لا تتكرر كثيرا، ما يجعلها فرصة مميزة فعلا وجود كوكب نبتون في بيتكم الاول وهو برجكم وهو كوكب مسئول عن الخيال والابداع والاحلام، ومعني وجوده في هذا الوقت واتصاله ايجابيا بكوكب المشتري يعطيكم ميزة التعبير الرائع عن مشاعركم والاستمتاع بأجواء حالمة ورومانسية مع من تحبون، يلاحظ الناس علىكم حالة ساحرة من الرومانسية والعاطفة ليست غريبة علىكم ولكنها اخاذة وساحرة عن كل وقت مضي، تدخل الي بيتكم الاول الزهرة في بداية العام الجديد وتخلق حالة اكثر ايجابية في النواحي العامة والعاطفية وتكون في شهر مارس، النصف الاول من العام الجديد لا يحمل جديدا في مجال العمل بالنسبة لمواليد برج الحوت لكن مع منتصف العام سيدخل كوكب المشتري الي بيتهم السادس وتبدأ فرصة هي الافضل منذ اثنا عشر عاما في مجال العمل بالنسبة لمواليد الحوت، هذه الفرصة ممتازة لتحقيق نجاحات اهم واكبر في شركتكم وفرصة لمبادرة جديدة بشراكات اخري، وفرصة للموظفين منكم للترقي او تدعيم وضعكم الوظيفي، فرصة ممتازة ايضا لمواليد برج الحوت ممن لم يعملون حتى الان وعاطلين ففرص وجود عمل جيد ستصبح افضل، ننصحكم بترقب هذه الفترة فهي بالفعل مميزة ولا تتكرر كثيرا فاغتنموها، وجود كوكب زحل في بيتكم التاسع يجعلنا ننصحكم بأن تأخذوا احتىاطتكم اذا تطلب العمل سفر الي الخارج فسوف تواجهكم عراقيل ومشكلات في هذا الشأن، ووجود كوكب اورانوس في بيتكم الثاني يحمل اشارات ايجابية في النصف الثاني من العام بسبب اتصاله بكوكب المشتري وقتها بزاوية ايجابية مما يجعلنا نضع احتمال لفرصة عمل مفاجئة ومميزة، او ترقية في عملكم تأتي بشكل مفاجئ .