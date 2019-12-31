مشاهدة احتفالات دبي برأس السنة الجديدة 2020 بث مباشر - احتفالات برج خليفة 2020 الان

مشاهدة احتفالات دبي بث مباشر ابتهاجا برأس السنة الميلادية الجديدة 2020 الليلة، حيث سُلطت الأضواء على احتفالات برج خليفة 2020 الان والتي يشاهدها ملايين البشر حول العالم.

ومن المقرر أن يتم تأمين احتفالات برج خليفة 2020 من خلال آلاف رجال الأمن الذين سينتشرون حول المكان خلال احتفالات دبي ، وقد خصصت مسارات للعزاب وأخرى للعوائل وتم تخصيص مناطق منفصلة لهم لمشاهدتها.

وستبث احتفالات دبي برأس السنة الجديدة 2020 بث مباشر عبر قناة دبي الأولي وعدة قنوات إماراتية اخرى بنقل عروض الألعاب النارية عند برج خليفة اليوم، كما سيتكمن الملايين من مشاهدة عرض برج خليفة من خلال الحساب الرسمي للبرج والقناة الرسمية له على موقع الفيديوهات "اليوتيوب".

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ويتجه الكثيرون لمشاهدة ليلة رأس السنة الميلادية في دبي بث مباشر، كما ان تلك الاحتفالات لم تكتف علي ذلك فقط بل تشمل الالعاب النارية وظهور شخصية بابا نويل احتفالا بالكريسماس وعيد الميلاد المجيد.

ودشن برج خليفة في دبي بتاريخ 4 يناير 2010 بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى السنوية الرابعة لتولي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مقاليد الحكم في دبي، حيث يبلغ ارتفاعه 828 متراً، ويضم أكثر من 200 طابق منها 160 طابقاً مأهولاً بالناس.

وتنطلق احتفالات دبي برأس السنة الميلادية في الإمارات كل عام بشكل مختلف، حيث تنال اهتمام مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية، ويشاهدها الكثير من الناس حول العالم