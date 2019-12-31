باقة جميلة من رسائل راس السنة الميلادية 2020 - اجمل مسجات عيد راس السنة ٢٠٢٠

نقدم لكم عبر وكالة سوا باقة جميلة من رسائل راس السنة الميلادية 2020، واجمل مسجات يتم إرسالها في عيد راس السنة للأصدقاء والأهل والأقارب عبر الوسائل المختلفة.

وفيما يلي باقة جميلة من رسائل راس السنة الميلادية 2020 واجمل مسجات عيد راس السنة:

انطلقت مني أحلى التهاني بالعام الجديد فأرجو من قلبك أن يسمح لها بالهبوط.

بكل عبارات التهاني بكل الحب والأماني بكل إحساس وجداني، كل سنة وانت بخير.

كـل عـام وحبـك الأجـمـل، يا مضوي شمعـة ســنيــني، كـل عــام وأنــت الأول، فــي حــياتـي وقـــلبي وعــيني.

بكرة الشمس تشرق بيوم جديد من سنة جديدة يا رب المصاعب تلين وتتحقق أمانينا.

سنة وره سنة وحبي ليك يزيد ومعرفش السنة دي هشوفك ولا مكتوب أحبك من بعيد.