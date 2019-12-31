باقة جميلة من رسائل راس السنة الميلادية 2020 - اجمل مسجات عيد راس السنة ٢٠٢٠

نقدم لكم عبر وكالة سوا باقة جميلة من رسائل راس السنة الميلادية 2020، واجمل مسجات يتم إرسالها في عيد راس السنة للأصدقاء والأهل والأقارب عبر الوسائل المختلفة.
وفيما يلي باقة جميلة من رسائل راس السنة الميلادية 2020 واجمل مسجات عيد راس السنة:
- انطلقت مني أحلى التهاني بالعام الجديد فأرجو من قلبك أن يسمح لها بالهبوط.
- بكل عبارات التهاني بكل الحب والأماني بكل إحساس وجداني، كل سنة وانت بخير.
- كـل عـام وحبـك الأجـمـل، يا مضوي شمعـة ســنيــني، كـل عــام وأنــت الأول، فــي حــياتـي وقـــلبي وعــيني.
- بكرة الشمس تشرق بيوم جديد من سنة جديدة يا رب المصاعب تلين وتتحقق أمانينا.
- سنة وره سنة وحبي ليك يزيد ومعرفش السنة دي هشوفك ولا مكتوب أحبك من بعيد.
- فكرت أهديك في السنة الجديدة عيوني.. لكن ترددت في اللحظة الأخيرة.. خفت أشتاقلك وما أقدرش أشوفك.
أنماط أخرى لرسائل راس السنة الميلادية 2020:
- عدد ورق الشجر وعدد رمش البصر أهنيك قبل البشر 2020.
- تهنئة من الوريد إلى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد.. كل عام انت سعيد وعمر مديد وبوسة الك يا أغلى حبيب.
- أنت بعيد وقلبك بعيد بس بتمنالك عام جديد سعيد.
- اليوم: أحبك وبكرة: أعشقك وبعده: أموت فيك و السنة الجديدة: من غيرك ما أقدرش أعيشها.
- نصيحة محب.. شوف نفسك السنة دي وحاسبها وشوف غلطاتك وعدلها وإبدا سنة جديدة.. بنفس حلوة وبريئة.
المزيد من الرسائل بمناسبة رسائل راس السنة الميلادية 2020:
- راس السنة مش يوم الاثنين بس اهنينا احنا الاثنين وكل سنة واحنا طيبين.
- راحت سنة بكل ما فيها.. وجتنا سنة وش يا ترى فيها لكن أكيد إنت… أغلى واحلى مافيها.
- البقية في حياتك.. ننعي لك.. السنة القديمة.. أعاننا الله جميعا بالصبر والسلوان.
- يا طيور السلام مري عليهم وبالعام الجديد هنيهم وقوليلهم إني بدعيلهم بسنة خير وربنا يحقق أمانيهم.
- سنة جديدة على الابواب وحبك بقلبي لسه ما مات مصيرك ترجع لي وتندم على اللي فات.
وبهذه المناسبة تتمنى لكم وكالة سوا الاخبارية عاما ميلاديا جديدا يحمل السعادة والخير ومليئا بالطاقة الإيجابية والحب والفرح والطمأنينة والرحمة والهدوء والاتزان.