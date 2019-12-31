تراند اليوم : كايلي جينر تخطف الأنظار في إطلالة باللون الأخضر

1 6 في كل عام يقوم فرد من أفراد عائلة كارداشيان/ جينر Kardashian/ Jenner، بإقامة عشاء خاص لموسم الأعياد، وهذا العام كانت كايلي جينر Kylie Jenner صاحبة الدعوة، حيث قامت بتحضير حفل عشاء فاخر حضرته العائلة والأصدقاء المقربون، وقد اختارت لهذه المناسبة اطلالات رائعة وفاخرة باللون الأخضر، في فستان كان قد صُمّم خصيصًا لهما لهذه المناسبة، من دار رالف أند روسو Ralph&Russo،

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