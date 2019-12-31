شاهد: الفنان ملحم زين يزور الشيف بوراك في مطعمه

نشر الفنان اللبناني ملحم زين، عبر حسابه الشخصي على منصة الإنستغرام، صورةً تجمعه مع الشيف التركي بوراك أوزدمير خلال زيارة لمطعمه في العاصمة اسطنبول، لتجربة الطعام التركي.

وظهر ملحم زين، وهو يجلس في مطعم التركي، ويقف الى جانبه الشيف بوراك ويمسك بيده عجينة كتب عليها اسمه باللغة الإنجليزية " MELHEM ZEIN"، كان قد صنعها الشيف خصيصا ترحيبا به.

وكان الشيف التركي نشر الصورة عبر الحساب الرسمي للمطعم وعلق عليها بالقول: "الفنان ملحم زين في مطعم المدينة"، وقد لاقت تفاعل كبير من قبل المتابعين وأبدوا إعجابهم بالصورة.

يذكر أن الفنان ملحم زين قام بزيارة الشيف بوراك في مطعم المدينة واستمتع بالوجبات الشهية التي وصفها بالرائعة واللذيذة جداً والعروض النارية الشيّقة.. حيث عبّر عن شكره لأسرة مطعم المدينة وامتنانه بلقاء الشيف بوراك.. وأخبرنا أنه في كل زيارة لحضرته إلى اسطنبول سيكون مطعم المدينة هو محطته الأولى"، وفقاً لموقع الفن.



وعلّق زين بالقول: "شكرا على استقبالكم وضيافتكم انبسطت كثير بلقاء اخي اسماعيل وابنه الشهير بوراك بعد سنين طويلة دعائي لكم بالتوفيق الدائم".