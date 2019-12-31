هيئة العامة للترفيه تقدم لأول مرة عروض مائية في الرياض

كشفت الهيئة العامة للترفيه في السعودية، اليوم الثلاثاء، عن عرض مائي لأول مرة ينفذ في العاصمة السعودية الرياض، ويعتبر من ضمن العروض الترفيهية يتم تنفيذها في بحيرة الرياض بوليفارد، ومن المقرر عرضها غداً الأربعاء بداية سنة 2020.

ونشر الحساب الرسمي للهيئة العامة عبر منصة تويتر، تغريدة قال فيها: "سنكون معكم غدًا في شتاء الرياض لتقديم أفضل العروض الترفيهية في بحيرة الرياض بوليفارد"، مضيفةً: "عروض مائية لأول مرة في الرياض راح تسعدكم".





وقامت هيئة الترفيه بإعادة نشر تغريدة لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، كتب فيها: "لا تفوتكم العروض المائية في البوليفارد الساعة 7:30 المساء.. بتشوفون شيء غير في البحيرة مع النافورة"، حيث أرفق مقطع فيديو لبعض العروض المائية، وفقاً لموقع "عاجل".

موسم الرياض، هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ 11 التي أُطلقت على مستوى المملكة بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية. بلغت أيام المهرجان المحددة له عند إطلاقه في 11 أكتوبر الماضي في الرياض، وسوف يستمر حتى 15 يناير 2020.