ياسمين الخطيب عن خالد يوسف: ندمانة على زواجي منه

ياسمين الخطيب تكشف تفاصيل زواجها بالمخرج خالد يوسف
وكشفت الإعلامية ياسمين الخطيب، فى إحدى اللقاءات الصحفية الخاصة بها أنها ندمت على زواجها من المخرج خالد يوسف، مشيرةً إلى أن الطلاق كان هو أفضل حل ووقع منذ عامين تحديداً في شهر مارس، ومن وقت انتهاء العلاقة ولم نعد نلتقي وإن حتى بالصدفة".
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