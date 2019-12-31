ياسمين الخطيب عن خالد يوسف: ندمانة على زواجي منه

الإعلامية ياسمين الخطيب عن خالد يوسف، زوجها السابق بعد تسببت في إثارة الجدل حولها لكثرة زيجاتها فهى تزوجت ثلاثة مرات ورغم جمالها الفريد من نوعه، لم تستمر فى أى زيجة، ويعتبر زواجها من المخرج خالد يوسف، هو من أكثر الأشياء التى جعلتها فى مأزق، بعد انتشار صور لهما عبر السوشيال ميديا. تحدثتعن، زوجها السابق بعد تسببت في إثارة الجدل حولها لكثرة زيجاتها فهى تزوجت ثلاثة مرات ورغم جمالها الفريد من نوعه، لم تستمر فى أى زيجة، ويعتبر زواجها من المخرج خالد يوسف، هو من أكثر الأشياء التى جعلتها فى مأزق، بعد انتشار صور لهما عبر السوشيال ميديا. ياسمين الخطيب تكشف تفاصيل زواجها بالمخرج خالد يوسف



وكشفت الإعلامية ياسمين الخطيب، فى إحدى اللقاءات الصحفية الخاصة بها أنها ندمت على زواجها من المخرج خالد يوسف، مشيرةً إلى أن الطلاق كان هو أفضل حل ووقع منذ عامين تحديداً في شهر مارس، ومن وقت انتهاء العلاقة ولم نعد نلتقي وإن حتى بالصدفة". إقرأ أيضا :ـ فيديو| ياسمين الخطيب: «اللي يتجوزنى لازم يكون قدى»



Advertisements وفوجئ عدد كبير من الجمهور، بزواج الإعلامية ياسمين الخطيب من المخرج خالد يوسف، خلال الفترة الماضية وذلك بعد انتشار صورهما التى أثارت الكثير من الجدل عقب نشرها عبر السوشيال ميديا، ولكنها طلبت من جمهورها عدم التحدث عن ذلك الأمر، مؤكدة أن هذا الزواج انتهى منذ عدة سنوات وذلك بعلم عائلتها وأصدقائها المقربين، حيث لم يكن زواجاً عرفياً مثل ما قال الكثير من رواد السوشيال ميديا. اقرأ أيضا:ـ ياسمين الخطيب تتصدر مؤشرات جوجل لهذا السبب ؟

وأضافت ياسمين الخطيب" لم أحب أن أتحدث عن تجربة زواجي من المخرج خالد يوسف، أو حتى استرجاع ذكرياتي مع تلك العلاقة وهي بالنسبة إليّ أنتهيت ولم تعود من جديد قائلة" كونها قصة ارتباط بين رجل وامرأة انتهت بطلاق على الطريقة الكلاسيكية".

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