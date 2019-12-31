فيديو رنا هويدي وخالد يوسف الجديد .. فضيحة جنسية جديدة تهز عرش خالد يوسف

فيديو رنا هويدي وخالد يوسف الجديد ،مشاهدة وتحميل وتنزيل فيديو رنا هويدي وخالد يوسف كامل وألقت وزارة الداخلية المصرية القبض على رنا هويدي التي تعمل مذيعة تليفزيونية ومخرجة سابقة وذلك بسبب فيديوهات مخلة بالآداب مع المخرج خالد يوسف.

ونشر موقع الدستور عن مصدر أمني أن رنا هويدي حاولت الخروج من مصر بعدما علمت إصدار أمر من النيابة العامة بضبطها وإحضارها، مضيفا أن قوات الأمن فتشت حقائبها وضبطت مبالغ مالية كبيرة معها.

وحررت قوات الأمن محضر بضبط رنا هويدي وأبلغت النيابة العامة لفتح التحقيق مع المذيعة رنا هويدي لاتخاذ الإجراءات القانونية.

معلومات عن المذيعة رنا هويدي

ولدت المذيعة رنا هويدي عام 1993، وعملت في المجال الإعلامي كمقدمة نشرة في قناة البغدادية ثم عملت في فضائية إم بي سي مصر وقدمت برنامج بعنوان حديث المساء.

رنا هويدي درست في كلية الإعلام جامعة أكتوبر للعلوم والآداب الحديثة، لكنها دخلت مجال التمثيل والإخراج ودرست فنونهما.

هاجمت المذيعة رنا هويدي على حسابها في تويتر بعض الدول مثل السعودية وإيران وباكستان قائلة: «الدول التي يطلق عليها إسلامية مثل السعودية وإيران وباكستان ومصر، هم أكثر الدول التي ينتشر بها التحرش والاغتصاب الجنسي والختان».

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يذكر ان النيابة العامة قد اصدرت قرارا صباح اليوم بالقبض على رنا هويدى بعد ماتم التاكد من وجود فيديو جنسى لها مع خالد يوسف الذى غادر البلاد الى باريس ولم يعد للبلاد حتى الان

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رنا هويدى هى مصرية لكنها من اصول تونسية وتقدم برامجها على مجموعة من القنوات المصرية والعربية

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ومن الافلام التى قامت باخراجها فيلم لقمة عيش

ومن المعروف انها كانت تعمل بالام بى سى وتم طردها من الاذاعة المعروفة ثم انضمت الى قناة الغد

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يشار الى ان رنا هويدى تبلغ من العمر 26 عاما وكانت تريد مغادرة البلاد صباح اليوم وتم القبض عليها وتسلمتها الشرطة للتحقيق معها وضمها فى قضية الفيديوهات الاباحية لخالد يوسف

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وكانت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة قد حددت جلسة يوم 16 مارس للنظر فى اسقاط عضوية خالد يوسف صاحب الافلام الجنسية الجماعية المعروفة من البرلمان