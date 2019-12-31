الاكثر متابعة اليوم - منى فاروق وشيما الحاج: خالد يوسف مارس معنا الرذيلة في حالة سكر وصورنا

أدلت الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج باعترافات مثيرة أمام النيابة العامة حيث أكدتا بقيام المخرج خالد يوسف بانه هو من قام بتصوير الفيديو الجنسي لهما، مشيرين فى الاعترافات انهم كانوا في حالة “سكر”.

وقالت منى فاروق أمام النيابة ” عندى 23 سنة، وقد كنت صغيرة فى السن وقت تصوير الفيديو، مشيرة أن ذلك المخرج خالد يوسف، قد أغراها بأن يجعلها فنانة مشهورة لتظهر فى أفلامه.

كانت قوة من مباحث آداب القاهرة، قد رحلت الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج، إلى نيابة أول مدينة نصر، وسط تشديدات أمنية، اليوم الجمعة، لسماع أقوالهما في واقعة الفيديوهات الجنسية وارتدت الفنانتين النقاب خشية تصويرهما، حيث تم اصطحابهما داخل سيارتي ميكروباص.

وكشف مصدر أمنى عن تفاصيل جديدة مثيرة فى واقعة القبض على الفنانتين شيماء الحاج ومنى فاروق لظهورهما فى فيديوهات جنسية برفقة المخرج خالد يوسف.

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وقال المصدر إنه تم القبض على الفنانة شيماء الحاج داخل كافيه شهير بمدينة نصر وبالتزامن مع ذلك توجهت قوة أمنية الى منزل الفنانة الأخرى منى فاروق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وداهمته والقت القبض عليها.

وأضاف المصدر أن رجال المباحث صادروا هواتف الفنانتين فقط ولم يعثر بحوزتهما على اى ممنوعات.