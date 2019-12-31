تراند اليوم : كيم كردشيان بفستان يكشف منحنيات جسدها المثير!

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تألقت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان بثوب مخملي من اللون الذهبى ليلة أمس أثناء تواجدها مع زوجها وابنتيها في حفل افتتاح اوبرا ماري في نيويورك، حيث بدت أنيقة إلى حد بعيد.

وكشف الفستان عن منحنيات جسد "كاردشيان" البالغة من العمر 39 عاما، حيث كان الفستان ذى فتحة جانبية مزين بالكشكشات الأنيقة وذو كم واحد، وارتدت معه صندل ذى " خيوط " مرتفعة واحتفظت بالنظارة الشمسية في المساء.