بمناسبة اجازة راس السنة الميلادية 2020 في الامارات رفعت إدارة الموارد البشرية قرارًا بشأن جدول أعمال العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص في اجازة راس السنة.

وأكدت إدارة الموارد البشرية بحكومة دبي يوم الأربعاء (1 يناير 2020) على إجازة رسمية لإدارات حكومة دبي، بمنا سبة يوم راس السنة الميلادية 2020، مع استئناف ساعات العمل الرسمية في الخميس الثاني من يناير.

موعد اجازة رأس السنة الميلادية 2020 في الامارات

بمناسبة اجازة راس السنة الميلادية 2020 في الامارات رفعت إدارة الموارد البشرية في حكومة دبي أسمى آيات التهاني لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومتها وشعبها في هذه المناسبة، داعية الله تعالى إلى أن يكون عاماً من الخير والبركة للجميع.

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وتأتي هذه الخطوة بعد الكويت التي أعلنها ديوان الخدمة المدنية في عيد الميلاد، وذلك في أول يوم أربعاء من شهر يناير التالي والخميس الثاني من عطلة رأس السنة الميلادية.

قال مجلس الوزراء إن جميع الوزارات والهيئات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة تعلق أعمالها يوم الأربعاء، الأول من يناير 2020، كإجازة رسمية ويوم الخميس لأنه يوافق يومين، بشرط أن تستأنف ساعات العمل الرسمية في الأحد الخامس من يناير.

وأشار الديوان إلى أن عطلة الهيئات ذات الطبيعة الخاصة تحددها الجهات المختصة في شؤونها، مع مراعاة المصلحة العامة.

في ميزانية السنة المالية 2020، تواصل دبي الاهتمام بالخدمات الاجتماعية، والتي تشمل الصحة والتعليم والثقافة والإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى تطوير صندوق المزايا الاجتماعية ودعم وتحفيز الأسر، مما جعلها واحدة من أفضل المدن للعيش في العالم.